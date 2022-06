Twitter presenta Notas, una manera de publicar artículos de hasta 2,600 palabras dentro de la red social

Con el paso del tiempo Twitter ha ido perdiendo su rasgo más particular: la brevedad de los mensajes. Cuando la red social fue fundada el 21 de marzo de 2006 solo permitía 140 caracteres por post. Aunque a algunos les parecía limitante, la restricción de espacio obligaba a la síntesis y a la creatividad. El 27 de septiembre de 2017, tras comparar el "rendimiento" de los caracteres en distintos idiomas (el inglés es más corto que el alemán, por ejemplo) y ante la feroz competencia de otras redes sociales, Twitter anunció que ampliaría al doble el límite de caracteres: "Queremos que todas las personas alrededor del mundo puedan expresarse de manera sencilla en Twitter, así que estamos haciendo algo nuevo: vamos a probar un límite de caracteres mayor, 280 caracteres, para aquellos idiomas que se vean afectados por la necesidad de comprimir ideas (que son la mayoría, a excepción del japonés, el chino y el coreano)".

En diciembre de ese mismo año Twitter anunció la llegada de los hilos, tuits (cada uno de 280 caracteres) que quedan vinculados y que pueden ser leídos casi de corrido, levantando prácticamente el límite de caracteres. Ahora Twitter ha anunciado que experimenta ya con Notas, una nueva funcionalidad dentro de la red social que permitirá a los usuarios publicar textos largos en formato de artículos acompañados de imágenes, enlaces y diversos formatos en el texto.

Sí, algo muy parecido a un blog, pero bajo el paraguas de la red social.

Twitter hizo el anuncio de Notas a través de un post desde la cuenta Twitter Write (antes Revue), pensada para dar información y herramientas a escritores y profesionales del mundo editorial. En un video se puede observar la manera en el que funciona la nueva sección y el modo en que las publicaciones largas aparecerán en tu feed a manera de tuits tradicionales que desplegarán el artículo completo al darles clic. La extensión máxima de las Notas es de 2,600 caracteres y por ahora la funcionalidad solo ha sido liberada en algunas cuentas de Canadá, Estados Unidos, Ghana y el Reino Unido.

Not sure how I'll use the space yet, but I want to focus on ambition, work and how our relationship to both is shifting and evolving. My first "Note" is here! https://t.co/f0z8zwruuX