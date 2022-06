El primer lanzamiento del Artemis, el cohete que nos llevará de vuelta a la Luna, está más cerca de lo que crees

Los últimos días no han sido fáciles para el Artemis, el enorme cohete con el que el ser humano pretende regresar a la Luna. Los llamados "ensayos húmedos" previos a su lanzamiento consistían en llenar los tanques de combustible en un larguísimo proceso de para luego hacer una simulación de la cuenta regresiva. El problema es que durante el proceso se descubrió una fuga de hidrógeno que desató las alarmas entre los técnicos y científicos de la NASA. Tras realizar un exhaustivo análisis in situ, se concluyó que la fuga no era de consideración y que el equipo podía continuar con las pruebas durante las que se llenaron al 100% los tanques de hidrógeno líquido y oxígeno, además de realizar la cuenta regresiva hasta 29 segundos antes del despegue.

Dada la fuga que se detectó, existía la duda de qué determinaría la NASA una vez concluidas las pruebas y si sería necesario repetirlas (lo que significaría aplazar el lanzamiento de la misión), pero la agencia ha confirmado que haciendo algunos ajustes, pueden continuar con el plan de lanzamiento y buscar que este se realice entre el 23 de agosto y el 6 de septiembre. El problema de la fuga de hidrógeno deberá de quedar resuelto de aquí a entonces.

En un comunicado Tom Whitmeyer, administrador asociado adjunto de sistemas de exploración comunes de la NASA, explicó: "Hemos completado la fase de ensayo, y todo lo que hemos aprendido ayudará a mejorar nuestra capacidad de despegar durante la ventana de lanzamiento del objetivo. El equipo ahora está listo para dar el siguiente paso y prepararse para el lanzamiento".

Sobre Artemis y las misiones espaciales

La misión Artemis I está prevista para este mismo año y se trata de un vuelo no tripulado para asegurar el buen funcionamiento del equipo. Artemis II está programada para mayo de 2024 y consiste en un viaje tripulado para orbitar el satélite natural de la Tierra. Se estima que sea en algún momento de 2025 cuando Artemis III lleve de nuevo al ser humano a la Luna.

En la mitología griega Artemisa es la diosa de la cacería, la Luna y la naturaleza. Hija de Zeus y Leto, es hermana de Apolo y es una de las doce deidades que habitan en el Olimpo. Se le representa como una cazadora que lleva un arco y sus flechas y la NASA eligió su nombre para sus siguientes (y ambiciosas) misiones espaciales que tienen como uno de sus objetivos llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la luna para seguir explorando su superficie. Artemis es un programa internacional liderado por la NASA, pero en el que, además de Estados Unidos, también participan las agencias espaciales de Japón, Canadá, Brasil, Australia y México.