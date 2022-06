La inteligencia artificial de OpenAI ya es capaz de jugar Minecraft de manera independiente

OpenAI es una organización dedicada al desarrollo de inteligencia artificial que últimamente ha dado de que hablar. Es la compañía responsable de la creación de DALL-E y DALL-E 2, dos programas capaces de crear imágenes a partir de lo que el usuario escriba en un campo de búsqueda. En su más reciente proyecto, OpenAI le ha enseñado a un modelo de inteligencia artificial a jugar Minecraft tras "mostrarle" videos de youtubers jugando.

Para lograrlo utilizaron una técnica llamada Video Pre Training (VPT) en la que le compartieron un número reducido de videos de gente explicando cómo se juega Minecraft (para ello contrataron a jugadores que debían de ser muy detallistas en las descripción de sus acciones). Posteriormente el sistema vio más de 70 horas de videos tutoriales en YouTube sin instrucciones de cómo jugar, pero mostrando los logros y hazañas de muchos jugadores y creadores de contenido. Teniendo cómo marco teórico las instrucciones de cómo jugar, el sistema de inteligencia artificial fue capaz de recrear los movimientos más complejos a pesar de no haber recibido instrucciones precisas sobre cómo hacerlo.

OpenAI ha llamado a este sistema Modelo de Dinámica Inversa (IDM por sus siglas en inglés) y le ha permitido a su modelo de inteligencia artificial realizar algunas complejas acciones en el juego sin dificultad alguna. El ambiente abierto de Minecraft resulta complejo de entender para los sistemas de inteligencia artificial y lo logrado por OpenAI implica un avance importante para pensar en que la inteligencia artificial pronto podría aprender a utilizar otros sistemas como las computadoras.

Aquí puedes ver al sistema de OpenAI jugando Minecraft.

We trained a neural network to competently play Minecraft by pre-training on a large unlabeled video dataset of human Minecraft play and a small amount of labeled contractor data. https://t.co/a2pyBqvLvg pic.twitter.com/XbqtwQSTwU