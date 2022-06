Hank, la aplicación que divierte y conecta a los mayores de 55 años

Cuando hablamos de desarrollo tecnológico y medios digitales, habitualmente excluimos de nuestra mente a los adultos mayores. De hecho, existe un estereotipo de que la gente mayor de, digamos, 55 años es torpe con la tecnología. Generalizamos y solemos excluirlos, aunque tras el encierro motivado por la pandemia han demostrado que son capaces de lidiar con la tecnología, de participar en las redes sociales e incluso organizar videoconferencias en plataformas como Zoom o planear, reservar y pagar sus vacaciones utilizando aplicaciones desde su celular.

Hank

Ahí en donde la mayoría de nosotros ve torpeza con la tecnología, el emprendedor Brian Park vio una oportunidad de negocio. Su emprendimiento lleva el nombre de Hank y se trata de una plataforma digital par ayudar a los mayores de 55 años a conectar con gente con intereses similares a los suyos y a participar en una serie de eventos y actividades que van desde observación de aves, hasta pasear perros, pasando por grupos LGBTQ y paracaidismo.

En entrevista con el sitio Tech Crunch, Park explica que tras una década trabajando en empresas de tecnología se dio cuenta de que todo lo que creaba era para gente como él, de 40 o menos años: "Eso me hizo pensar en lo que es un sesgo de edad muy claro en la tecnología. Hay una idea errónea común en la industria de la tecnología de que las generaciones mayores no entienden o no quieren nuevas tecnologías. Así que nadie diseña soluciones pensando en las personas mayores de 55 años. Pero ese es un verdadero concepto erróneo, porque en realidad, ¡esas son las mismas personas que dominaron el Atari y compraron el primer iPhone!".

Contrario a lo que se pudiera pensar, los adultos de más de 55 años compran e invierten en experiencias de entretenimiento de manera casi permanente. Según Park en Estados Unidos el segmento gasta más de $120 mil millones de dólares al año en ese rubro, aunque hay pocas herramientas y aplicaciones que les ayuden a descubrir qué actividades hacer. Aunque el verdadero motor de Hank es la posibilidad de que los usuarios de este grupo puedan socializar y conocer a más personas.

La empresa acaba de recaudar fondos por más de $7 millones de dólares en capital semilla y aunque por lo pronto solo está disponible en la ciudad de Nueva York, la tirada de Park es llevarla a todo Estados Unidos y posteriormente a otros países del mundo.

Muchas veces cuando pensamos en emprender un negocio, miramos al mismo lugar al que han mirado muchos antes que nosotros. El enfoque de Park ofrece una pequeña lección, pues al mirar a un segmento poblacional fuera de los estereotipos y las suposiciones encontró una auténtica oportunidad de negocio.