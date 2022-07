¿Un hotel volador para 5,000 personas? Este divulgador científico ya lo imaginó y hay un video en el que explica cómo funcionaría

Dicen que se vale soñar y el sueño del yemení, Hashem Al-Ghaili, tiene la forma de un avión que nunca dejará de volar. Y no solo eso: el enorme aparato será un lujoso hotel que ofrecerá a sus pasajeros un nuevo concepto de viaje. El proyecto lleva el nombre de Sky Cruise y la mejor manera de describirlo es justo como un crucero aéreo capaz de alojar a 5,000 pasajeros e impulsado por 20 motores eléctricos y un pequeño reactor nuclear para dotarlos de energía.

Aunque no lo creas, según el sitio Interesting Engineering, Al-Ghaili asegura que el proyecto es viable y que podría estar surcando los cielos del planeta entre el año 2030 y el 2040, fecha en la que podría haber reactores nucleares tan pequeños como para ser instalados dentro de un avión. El emprendedor presentó el concepto por medio de un video en su canal oficial de YouTube que ha sido reproducido 867,000 veces y que cuenta con más de 1,200 comentarios, la mayoría de ellos escépticos.

El video promete una experiencia de lujo extremo con un enorme salón de conferencias (o de fiestas) panorámico de 360 grados que permitiría al viajero apreciar el paisaje desde los cielos. Además, un centro comercial, restaurantes, bares, discos, albercas, áreas infantiles, cines y diversas salas de eventos.

Gracias a que será impulsado por energía nuclear proporcionada por un reactor in situ, el avión podría volar durante años sin necesidad de aterrizar. De hecho, los pasajeros llegarían a él por medio de otros vehículos voladores. Lo mismo sucedería con el mantenimiento que sería realizado siempre desde el aire.

Por si fuera poco, Sky Cruise tendría un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar las turbulencias varios minutos antes de que sucedan y su estructura podría generar anti-vibraciones que harían imperceptibles cualquier tipo de movimiento en el aire.

El concepto fue desarrollado por Hashem Al-Ghaili basándose en la obra del artista gráfico Tony Holmsten quien ha trabajado en la industria cinematográfica y de videojuegos durante años. En su proyecto personal, Flight of the Pelicans, se pueden observar aviones con trazos similares a los del Sky Cruise, en entornos fantásticos en donde las leyes de la física no existen y les es posible volar.

¿Quién es Hashem Al-Ghaili?

Además de imaginar aviones que parecen imposibles, Al-Ghaili es un comunicador y divulgador científico especializado en temas de salud y medicina. Sus cuentas de redes sociales tienen más de 17 millones de seguidores y el comunicador incluso ha dado un par de Ted Talks sobre educación y toma de decisiones basadas en la ciencia.