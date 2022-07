¿Quieres trabajar en el metaverso? Pringles te está buscando

Tu próximo empleo temporal pudiera ser en algún lugar del metaverso. Conforme los universos virtuales comienzan a hacerse más sofisticados y las empresas invierten para crear espacios diferenciados en ellos, surgen también las ideas para involucrar a los usuarios. Pringles, las botanas de hechas de papas y que son propiedad de Kellogg's, está buscando al candidato ideal para convertirlo en su "empleado" en el juego Train Sim World 2, un simulador de trenes para la plataforma de videojuegos Steam.

Más que un empleo, en realidad, se trata de una promoción para transformar a una persona en un personaje no jugable (NPC, non-playable character) dentro del entorno digital que se encargará de surtir con botes de papas a las máquinas expendedoras del juego. Quien sea seleccionado para el puesto recibirá una paga de £20,000 (¡unos $490,000 pesos!) y una consola Xbox Series S.

En la página oficial de Pringles puedes checar las bases de la promoción y lo que necesitas para participar en ella. El registro se hace a través de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y deberás de explicar en un máximo de 50 palabras por qué mereces ganar y utilizar el hashtag #pringlesstayinthegame, además de demostrar que recientemente has comprado un bote de Pringles. ¿La mala noticia? La promoción solo aplica para el Reino Unido, Francia y Alemania.

Aunque e realidad no se trata de un empleo, el personaje en el videojuego tendrá la misión de asegurarse de que la mercancía de la marca siempre estés presente en el entorno digital, así es que en cierto modo podrías decir que el avatar será un empleado virtual de Pringles, mientras el ganador puede seguir operando y trabajando en el mundo real.

El comediante británico Iain Stirling, uno de los portavoces de la promoción explicó: "¡Ahora vivimos en un mundo en el que te pueden pagar por trabajar en un videojuego como NPC de recarga de máquinas expendedoras de Pringles! ¡Mi nuevo rol es alentar a las personas a involucrarse, ser creativas y solicitar este papel único en la vida!".

Si quieres saber más en torno a la promoción, ve a este sitio.

We are selecting someone to be our vending machine refilling NPC in @trainsimworld 2, available with @XboxGamePass. Oh, and we are awarding £20K IRL!



UK, FR & DE 18+. No employment offer/contract. Ends 06.07.22. See below ⬇ pic.twitter.com/SXfhtzhOlT