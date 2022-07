Empleados de Tesla reportan falta de escritorios al volver al trabajo presencial

Si vas a pedirle a tu equipo que vuelva al lugar de trabajo, asegúrate de que existan las condiciones para recibirlos. Puede parecer una obviedad, pero no lo es e Elon Musk se acaba de dar cuenta de ello.

askarim | Shutterstock

Tras haber dejado clara su postura en torno al teletrabajo y la presencialidad (todo trabajador debe de pasar al menos 40 horas a la semana en la oficina), algunos empleados de la compañía se quejaron de no haber encontrado lugar para estacionarse, de no contar con escritorios para trabajar y de no tener una buena conexión de internet en la oficina. Todo esto fue reportado por el sitio The Information que recabó las declaraciones de diversos empleados de la empresa. Según el sitio, ante el problema algunos gerentes optaron por enviar a su equipo a seguir trabajando desde casa pese a las amenazas de Musk quien a principios de junio declaró: "Todos en Tesla deben pasar un mínimo de 40 horas en la oficina por semana... Si alguien no se presenta, asumiremos que ha renunciado."

Para el ejecutivo la presencialidad ha jugado un rol fundamental en el éxito de Tesla y tras los años de teletrabajo obligado ha urgido a su equipo a retomar los hábitos que tenía antes de la pandemia, aunque las instalaciones, al menos en la planta de Fremont en California, no están listas. De 2019 a la fecha la plantilla laboral de Tesla se ha incrementado y según Earth Web la empresa actualmente cuenta con 40% más empleados que en el 2020.