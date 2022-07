La FIFA se apoya en la tecnología: así funciona el fuera de juego automático

El Mundial de Catar 2022 se acerca y con él la emoción y la innovación tecnológica. Si el VAR (Video Assistant Referee) prometía ayudar al árbitro a partir del Mundial de Rusia 2018, el fuera de juego semiautomático pretende justicia absoluta en jugadas en las que quede duda en torno al fuera de lugar. El sistema que ya fue probado en la Copa de Arabia ofrece una recreación en tres dimensiones de la jugada para definir si existe un no un fuera de juego.

¿Cómo funciona el fuera de juego automático?

Una decena de cámaras rastreará la posición de cada uno de los jugadores incluyendo el registro de 29 puntos corporales para transmitir de forma constante la información de su ubicación en la cancha al asistente del arbitraje que opera desde al VAR. Los datos son actualizados 150 veces cada segundo para poder "etiquetar" la posición de cada futbolista en el campo en todo momento. Además, dentro del balón se ubica un microchip, con un sensor que permite conocer la posición exacta del mismo en cualquier momento del juego. En caso de polémica, el sistema es capaz de crear una animación al instante en donde se puede observar el detalle del esférico y de cada jugador al momento en el que el balón fue tocado.

A diferencia de las imágenes del VAR que son vistas solo por el cuerpo arbitral, las animaciones que muestran un "mapa" cuadriculado de la cancha, serán mostradas en las pantallas del estadio y la transmisión en TV para que tanto los jugadores como el público puedan verlas; la promesa es que las animaciones en 3-D estarán listas para verse en un tiempo máximo de 25 segundos, lo cual promete darle agilidad al juego.

En un comunicado en el que se presenta el funcionamiento del sistema, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó: "La tecnología de fuera de juego semiautomatizada es una evolución de los sistemas VAR que se han implementado en todo el mundo. Esta tecnología es la culminación de tres años de investigación y pruebas dedicadas para proporcionar lo mejor para los equipos, jugadores y aficionados que se dirigirán a Catar a finales de este año, y la FIFA está orgullosa de este trabajo, mientras esperamos que el mundo vea los beneficios de la tecnología de fuera de juego semiautomatizada en la Copa mundial de 2022".

El Mundial de Catar se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

