En 2015 RadioShack, la icónica tienda de artículos electrónicos, decidió reinventarse y explorar nuevos modelos de negocio en Estados Unidos. Tras declararse en bancarrota un par de veces, en diciembre de 2021 anunció que incursionaría en el negocio de las finanzas descentralizadas, las cadenas de bloque, las criptomonedas y los NFT's, además de dedicarse a la venta de baterías. La empresa lanzó su propio token llamado RADIO y ahora ha cambiado radicalmente su estrategia en su cuenta de Twitter.

ccPixs.com Salvajada o genialidad: ¿qué hay detrás de la nueva estrategia de redes sociales de RadioShack?

Buscando llamar la atención de una audiencia más joven, el tono de los posts ha cambiado a tal grado que hubo quien pensó que la cuenta había sido hackeada. Según el sitio Hot Hardware, Abel Czupor, cabeza del área de marketing de RadioShack, explicó: "Es nuestra voz, una nueva voz, una para la gente. La audiencia de RadioShack solía ser solo un grupo demográfico mayor, pero a medida que los tiempos han cambiado y el comercio electrónico se ha hecho presente, la vieja voz de RadioShack ya no es relevante".

El tono de los posts es irónico y provocativo. En ocasiones metiéndose con otras marcas, con artistas y celebridades. Hablan de pedofilia, de beber cerveza, de vibradores y de temas sexuales. Más que una cuenta corporativa pareciera ser la cuenta personal de algún influencer soez. Y todo es parte de una estrategia.

A un post del restaurante Wendy's en el que promocionaban su metaverso, RadioShack respondió: "Si una hamburguesa de contenedor de basura cuesta 8.50, espero que su metaverso se vea mejor que esto. Lámeme las pelotas @Wendys".

If a dumpster burger is 8.50 i expect your metaverse to look better than this. Lick ma balls @Wendys https://t.co/KPVQ7CfIU4 — RadioShack (@RadioShack) June 25, 2022

En otro mensaje hacen referencia al boxeador Jake Paul y a su novia: "Creo que la única persona que ha atendido a más clientes que nosotros a lo largo de los años es la novia de @jakepaul".

I think the only person who's serviced more customers than us over the years is @jakepaul girlfriend. — RadioShack (@RadioShack) June 27, 2022

En otro más hacen referencia al pleito entre Johnny Depp y Amber Heard: "Cualquiera que piense que el Twitter de RadioShack es salvaje solo recuerde: vimos en televisión en vivo una sala de la corte llena de gente hablar sobre Amber Heard cagándose en la cama del Capitán Jack Sparrow".

Anybody that thinks RadioShack twitter is wildin just remember: we watched a court room full of people talk about Amber Heard taking a dump in Captain Jack Sparrows bed on live tv. — RadioShack (@RadioShack) June 30, 2022

Tras recibir algunas críticas y levantar sospechas en torno a quién estaba manejando la cuenta, RadioShack publicó: "Aquí el pasante de shack. Quería tomarme un segundo para reflexionar sobre mi publicación. Esperas que diga, que en mis sueños más salvajes nunca pensé que ese tweet se volvería viral y que me disculpara. Pero lo hice porque esa mierda era fuego. No, no nos hackearon, y no, no fui despedido. Abróchate el cinturón, perra".

Shack intern here. I wanted to take a sec to reflect on my post. Ik your expecting me to say, in my wildest dreams I never thought that tweet would go viral and to apologize. But i did because ik that shit was fire af. No we didnt get hacked, and no im not fired. Buckle up bitch — RadioShack (@RadioShack) June 30, 2022

¿Qué hay detrás del cambio de tono?

Aunque a nivel corporativo la estrategia parece riesgosa, lo que RadioShack busca es un reposicionamiento de la marca. Ya no quiere ser vista como una tienda de retail dirigida a señores que podrían haber pasado los 50 años, sino que a un mercado joven que se la vive en las redes sociales y que está dispuesto a invertir en mercados criptomonedas y NFT's. Las groserías y las bromas subidas de tono son parte del modo en que se comunican.

El primer paso para definir la voz de tu estrategia de redes sociales es saber a quién le hablarás. ¿Quién es tu tribu y cómo se comunican? ¿En qué creen? ¿Qué los enfada y qué les emociona? Si RadioShack hizo esa tarea la estrategia podrías darles resultad, aunque vista desde afuera pudiera parecer agresiva.