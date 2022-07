WhatsApp trabaja en una actualización que te permitirá elegir con quién compartes tu estado

Los programadores de Meta que mantienen WhatsApp actualizado no dejan de trabajar. Hace solo unos días anunciaron que desarrollan avatares en tres dimensiones para ser utilizados durante videollamadas y ahora presentan una nueva funcionalidad: según el sitio WABetaInfo la aplicación liberará próximamente una actualización que permitirá al usuario definir con quién comparte su estado y con quién no. Aunque actualmente un usuario puede decidir con quién compartir su foto de perfil o su última hora de conexión, no es posible hacer lo mismo con el estado en línea.

Tras la insistencia de los usuarios, WhatsApp finalmente ha reaccionado y trabaja en una actualización que permitirá configurar quién puede ver el estado actual con las siguientes opciones: "todos", "mis contactos", "mis contactos, excepto…" y "nadie".

Esta funcionalidad será útil para cuidar nuestra privacidad y dejar de ser "stalkeados" por otros usuarios que intentan descifrar por medio de la aplicación si estamos o no disponibles.

La funcionalidad estará disponible para las versiones iOS, Android y web de la aplicación, aunque no existe todavía una fecha definida para su liberación.