Esta historia de Pikachu fue escrita e ilustrada por dos modelos de inteligencia artificial

DALL-E es un sistema de inteligencia artificial creado por OpenAI capaz de crear imágenes a partir de un texto. GPT-3 es un modelo de IA creado por la misma empresa que puede completar una historia a partir de un párrafo escrito por un usuario. Los resultados de ambos modelos son sorprendentes y la gente comienza a experimentar con ellas para tratar de entender de qué son capaces.

Edwin Chen, un ingeniero de Surge AI, empresa desarrolladora de una plataforma de inteligencia artificial para la administración de datos, tuvo la idea de mezclar ambas herramientas. Según comenta en un artículo publicado en el blog de la empresa fue su hijo de cinco años, Noah, quien verbalizó cómo debería de empezar la historia: "Quiero una historia sobre Ash y Pikachu al mando de un ejército de Pokémon. Están atacando al Equipo Rocket y a los Pokémon enemigos desde la tierra y el océano".

El ingeniero "alimentó" con la frase a GPT-3 y una vez que el modelo "escribió" la historia completa, Chen ingresó cada párrafo de la historia a DALL-E para crear una historia ilustrada creada (casi) en su totalidad por la inteligencia artificial.

Aquí está la historia y algunas de las imágenes generadas por el sistema:

Era una noche oscura y tormentosa, y Ash y Pikachu lideraban a su ejército de Pokémon en la batalla contra el Equipo Rocket y su Pokémon enemigo. De la tierra vino el sonido de pasos atronadores y del mar vino el sonido de olas rompiendo. Los dos bandos se encontraron en medio del campo de batalla, y comenzó la batalla.

Pikachu y su ejército de Pokémon de tipo eléctrico atacaron primero, haciendo estallar al enemigo con poderosos rayos. Los Pokémon del Equipo Rocket no eran rivales para el poder de Pikachu y sus amigos, y pronto comenzaron a retirarse.

Pero los Pokémon enemigos del mar no fueron derrotados tan fácilmente. Lanzaron un contraataque con movimientos de tipo agua, empapando al ejército de Ash y Pikachu.

Pero Ash y Pikachu no se rendirían. Reunieron a sus tropas y se defendieron con todo lo que tenían. Al final, salieron victoriosos y el enemigo fue derrotado.

El pequeño experimento de Edwin Chen es una muestra de la manera en que los modelos de inteligencia artificial son capaces de crear utilizando sus algoritmos. Aunque por ahora los resultados sigue siendo precarios, la tecnología da pasos agigantados y obliga a hacernos preguntas en torno a su uso y sus alcances.

