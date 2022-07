Cómo la tecnología está potenciando el sistema de salud en Latinoamérica

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Desde hace unos años, existen proyectos que buscan contribuir a resolver los principales desafíos que enfrenta la humanidad, avanzando más allá de lo que hoy se considera posible y explorando nuevos enfoques. Para lograrlo, la innovación en sistemas como el de la salud se convierte en la llave de un futuro distinto y más provechoso para las personas.

Cuando la gente piensa en el sistema sanitario, no piensa en las tareas administrativas como algo de lo que son responsables los médicos. Lo que muchos pasan por alto no es sólo el hecho de que se pueda aplicar la tecnología de Inteligencia Artificial, sino la importancia que estas tecnologías ayudan tanto a los médicos como a los pacientes. Para los médicos, la aplicación de estas tecnologías no sólo es beneficiosa, sino que es esencial para poder dedicar su valioso tiempo a ayudar a los pacientes y a practicar la medicina, en lugar de codificar los formularios del seguro en un ordenador de la oficina para asegurarse de que se les pagará correctamente.

Aquí es donde la IA permite a los médicos hacer su trabajo y aporta la atención adecuada que necesitan los pacientes. "Ahora mismo, hay aplicaciones de IA que permiten a los médicos automatizar el proceso de tomar notas, realizar tareas administrativas y automatizar los procesos relacionados con los registros de los pacientes".

La rápida digitalización de la industria de la salud

Estas tecnologías se están expandiendo a un ritmo sin precedentes y ayudarán a los médicos más allá de liberar su tiempo y permitirles perfeccionar su práctica.

La Inteligencia Artificial ayudará en la detección y el tratamiento de enfermedades. "El software de la función de la IA es ayudar a los médicos a detectar lesiones que podrían ser sintomáticas de enfermedades graves. De hecho, la IA es tan buena en la detección de ciertos tipos de problemas que a veces ve cosas que el médico pasa por alto", según The Lancet.

Además, existen nuevos programas informáticos que pueden diseñar modelos de fármacos y simular lo que estos harán cuando interactúen con el cuerpo humano. Yendo un paso más allá, "si los científicos pueden modelar el aspecto de un virus, pueden intentar crear fármacos diseñados para crear una respuesta inmunitaria".

Para Michael Hoey, fundador de Source Meridian, una de las compañías orientadas al futuro que está proporcionando a la industria de la salud una nueva manera de transformación digital, el acceso temprano a la tecnología de vanguardia en el sector salud es un acierto para la humanidad.

"Las tecnologías que están de moda en este momento serán lo normal en tres años. Serán las noticias de ayer después de eso. Es por eso que necesitamos cada vez mas personas en atención médica para que puedan entender el negocio del cliente y encontrar soluciones con visión de futuro", dijo Hoey.

En definitiva, la IA es el futuro de la medicina, no sólo a nivel operativo, sino a nivel tangible, donde se cuida la vida de los pacientes y se resuelven las emergencias sanitarias antes de que se expanda por toda la región.

(Artículo publicado originalmente en Geektime en Español).