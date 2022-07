Reddit crea un marketplace de NFT's para su comunidad con todo y diseños de Stranger Things

A partir del día de hoy los miembros de la comunidad r/CollectibleAvatars en Reddit podrán adquirir y utilizar NFT's creados por la red social para vestir a su Avatar. Los tokens no fungibles de la primera colección fueron creados por artistas de distintas comunidades como r/Comics y r/AdobeIllustartor y estarán disponibles en un marketplace dentro de la plataforma.

A diferencia de los NFT's que se comercializan en otros mercados digitales, los de Reddit pueden ser comprados con tarjeta de crédito o débito, además de criptomonedas, y tendrán precios fijos que van de los $9.99 a los $99.99 dólares. La empresa explicó que los NFT's podrán ser adquiridos por usuarios que no sean miembros de la comunidad en las próximas semanas, aunque no dijo cuándo.

Las colecciones famosas de NFT's como Bored Ape Yacht Club, de YugaLabs, otorgan a los dueños el derecho a explotar comercialmente su token digital, pero ese no es el caso con los NFT's de Reddit que más bien tienen una función decorativa para distinguir a un usuario.

En el marketplace podrás encontrar una variedad de diseños que muestran a Snoo —la mascota de plataforma— vestido con mamelucos de animalitos, con uniformes de los equipos de la liga de futbol de Australia o disfrazado de personajes del videojuego Destiny 2 o de la cuarta temporada de Stranger Things.

Diversas redes sociales han habilitado la posibilidad de que el usuario pueda cargar un NFT como imagen de perfil, apostándole a la personalización y diferenciación. Lo hicieron Twitter, Facebook e Instagram a principios de este año y también Reddit que desde finales de enero permite que sus usuarios utilicen cualquier NFT como imagen de perfil; con la llegada del marketplace da un paso más ofreciendo los tokens no fungibles a sus usuarios.

Run (up that hill), don't walk to Reddit because we've partnered with @netflix to create four more custom #StrangerThings avatars. You can now make your avatar @Stranger_Things characters including Vecna, Lucas, Eddie and Max! pic.twitter.com/4MRAfTkt7f