Según el sitio de noticias TechCrunch TikTok, la red social china, está probando una nueva modalidad que permite a los creadores de contenido restringir el acceso a transmisiones en vivo a los usuarios que tengan menos de 18 años. Aunque algunos medios han reportado que esto abriría la puerta para que los creadores generen contenido pornográfico, la red social ha explicado que todo lo subido a la plataforma debe de cumplir con las normas de la comunidad. En estas políticas se explica: "Nos esforzamos por crear una plataforma que sea segura para todos. No permitimos desnudos, pornografía ni contenido sexualmente explícito en nuestra plataforma. También prohibimos el contenido que presente o apoye actos sexuales no consentidos, el intercambio de imágenes íntimas no consentidas y el acercamiento sexual entre adultos".

SOPA Images | Getty Images

Aunque a veces lo olvidemos, no todo el contenido para adultos es de índole sexual. Hay temas que no atañen a los menores y la idea de la nueva funcionalidad es evitar que los niños y adolescentes se vean expuestos a ellos. Uno de los grandes aciertos de TikTok, plataforma que ha rebasado ya los mil millones de usuarios en el mundo, es mostrar el contenido indicado al usuario indicado por medio de un efectivo algoritmo y de la sección For You; la nueva medida ayudará a la plataforma a cumplir su cometido con la ayuda de los creadores que serán quienes etiqueten sus contenidos.

Tracy Elizabeth, directora de política de Asuntos en TikTok, declaró a TechCrunch: "Hemos escuchado directamente de nuestros creadores que a veces tienen el deseo de llegar solo a un público mayor específico. Entonces, como ejemplo, tal vez estén creando una comedia que tenga humor para adultos, u ofreciendo consejos aburridos en el lugar de trabajo que son relevantes solo para adultos. O tal vez están hablando de experiencias de vida muy difíciles. Entonces, dadas esas variedades de temas, estamos probando formas de ayudar a empoderar mejor a los creadores para que lleguen a la audiencia prevista para su contenido específico".

La herramienta permitirá a los creadores etiquetar su contenido para mayores de edad y a los usuarios configurar el nivel de madurez con el que desea que la plataforma filtre el contenido considerando diversas temáticas.

Aunque hoy TikTok no pide una prueba de edad, algunas redes sociales como Instagram, empiezan a experimentar con herramientas que validan si efectivamente el usuario tiene la edad que dice por medio de la cámara del dispositivo y herramientas de inteligencia artificial.