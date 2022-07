¿Habrá pronto una van de Tesla en el mercado?

No es fácil saber cuándo Elon Musk está hablando en serio y cuándo lo que dice es parte de una efectiva estrategia para hacerle ruido a sus productos y compañías. De declarar que comprará Twitter, a decir que el esperado prototipo del Teslabot podría estar listo en septiembre de este mismo año, muchas de las cosas que ha prometido a través de los años no han sucedido.

SOPA Images | Getty Images

El más reciente rumor propagado por Musk tiene que ver con un nuevo modelo que Tesla podría fabricar. El pasado 7 de julio el empresario tuiteó un comentario casual: "¿Tal vez Tesla debería hacer una Robovan altamente configurable para personas y carga?".

Maybe Tesla should make a highly configurable Robovan for people & cargo? — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

duuude. that would be the coolest thing to take on a camping / glamping trip ~ — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) July 7, 2022

Un usuario le respondió que definitivamente necesitaba algo más amplio que el Tesla X, el modelo más grande que ofrece la empresa hoy en día. Musk contestó con un emoji que guiñe el ojo. Otro usuario comentó que le parecía una buena idea como para ir de campamento o glamping y Elon respondió: "Tal vez con un dosel de energía solar opcional que se extiende a ambos lados de la camioneta, triplicando el área del techo", en una clara alusión al extraño remolque que fue visto en una feria de innovación en Alemania y que otro usuario mencionó en la conversación.

Or something like that



@tesla_adri pic.twitter.com/q5p6NdWflc — Eva Fox Shadow Crew (@EvaFoxU) July 7, 2022

"Exacto. Una van tendría el techo más alto, así es que podrías sentarte o pararte bajo su sombra", escribió el dueño de Tesla generando más preguntas que respuestas. Lo que es un hecho es que no es la primera vez que Musk menciona la creación de una van de Tesla. En enero de 2021, durante una presentación de resultados dijo: "Creo que Tesla definitivamente va a hacer una camioneta eléctrica en algún momento".

Lapara que Tesla fabrique una van en realidad son las baterías. En esa misma reunión Musk explicó: "Creo que Tesla definitivamente va a hacer una camioneta eléctrica en algún momento. Así que lo que hay que tener en cuenta es que hay fundamentalmente una restricción en la salida de la celda de la batería. Si uno no está involucrado en la fabricación, es realmente difícil apreciar cuán difícil es esta escala de producción. Es lo más difícil del mundo. Los prototipos son fáciles. Escalar la producción es muy difícil".