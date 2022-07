La NASA nos da un adelanto de las imágenes que el Telescopio Espacial James Webb que nos mostrará la siguiente semana

La fecha esperada por muchos llegará la siguiente semana. Después de siete meses de espera la NASA dará a conocer las primeras imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb el próximo martes 12 de julio. Tras un periodo de preparación en el que el sofisticado aparato ha calibrado sus instrumentos, alineado sus espejos y sobrevivido al impacto de un asteroide, está listo para comenzar a viajar por el espacio en busca de la llamada "primera luz del universo".

Para aquellos impacientes que marcaron desde hace meses la fecha en el calendario, la cuenta oficial del telescopio en Twitter (Nasa Webb Telescope) publicó un mosaico que muestra la nitidez y profundidad de las imágenes que el telescopio mandará a la Tierra. Lo que se ve en realidad es el resultado de una prueba de los Sensores de Guía Fina (Fine Guidance Sensors, FGS) que el observatorio espacial utiliza para encontrar y fijar sus objetivos. Aunque todavía no hay una gama de colores, la imagen es muy nítida y fue generada a partir de 72 distintas exposiciones a lo largo de una prueba de más de 32 horas. El FGS fue construido por la Agencia Espacial de Canadá (CSA), que también está involucrada en el proyecto.

Talk about an overachiever!



Gaze at this test image — an unexpected & deep view of the universe — captured by Webb's Fine Guidance Sensor (FGS) in May. Built by @csa_asc to point Webb precisely at targets, taking glamour shots isn't even FGS's main job: https://t.co/aQUAFHcNV5 pic.twitter.com/uYoh4t8PX2