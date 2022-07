ციფრული მარკეტინგის მნიშვნელობა თანამედროვე სამყაროში

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

ციფრული მარკეტინგი უდიდეს როლს თამაშობს თანამედროვე სამყაროში, იგი მნიშვნელოვანია როგორც ბიზნესებისთვის, აგრეთვე ნებისმიერი ტიპის მიმართულებისთვის, რომლისთვისაც ცნობადობა და ხალხის მასებზე გასვლა მნიშვნელოვანია.

გამომდინარე იქიდან, რომ თანამედროვე სამყაროში ბიზნესების წარმატება ციფრული მარკეტინგის გარეშე წარმოუდგენელია, ამ სერვისს უამრავი სხვადასხვა ლოკალური და გლობალური კომპანიები სთავაზობენ მომხმარებლებს. მომხმარებელთა უდიდეს ნაწილს კი ონლაინ თუ ოფლაინ ბიზნესები წარმოადგენენ, რომელთა უმთავრეს სურვილსაც ცნობადობის გაზრდა, რელევანტური აუდიტორიის თავმოყრა და გაყიდვების გაზრდაა.

რას გვთავაზობენ ციფრული მარკეტინგის კომპანიები?

გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერ წარმატებულ ბიზნესს დაბრენდვა სჭირდება, მარკეტინგული კომპანიები ბრენდიგისთვის საჭირო ნებისმიერ დეტალს დიდ ყურადღებას უთმობენ. ვებ-დიზაინი და დეველოპმენტი, ლოგო, ვიდეო ფროდაქშენი, პროდიქტის განვითარება,ონლაინ სარეკლამო კამპანიების მენეჯმენტი, სეო და სოციალური მედიის ოპტიმიზაცია, ონლაინ გაყიდვების მენეჯმენტი. მოკლედ, ყველა მნიშვნელოვან ასპექტს ეხებიან, რაც ბრენდის ცნობადობის და გაყიდვების მაქსიმიზაციისთვის უმნიშვნელოვანესია.

საერთაშორისო ციფრული მარკეტინგული კომპანია Mediaone

ეს არის კრეატიული ციფრული მარკეტინგული სააგენტო, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს სრულ ციფრულ მარკეტინგულ მომსახურეობას უმაღლეს დონეზე. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათ გააჩნიათ საერთაშორისო გამოცდილება და არ არიან მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ორიენტირებულნი.

SEO ოპტიმიზაცია AI ტექნოლოგიებით

"MediaOne is creating a universal SEO service powered by AI that can help companies rank up on search engines in Georgia and international markets."

ხელოვნური ინტელექტის როლი სხვადასხვა სფეროში დრო და დრო იზრდება. გამონაკლისი არც SEO ოპტიმიზაცია აღოჩნდა. ისეთ კომპლექსურ სფეროს, როგორიც სეო ოპტიმიზაციაა - ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით შეიძლება გაუმკლავდეს ადამიანი. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით შესაძლებელია საუკეთესო პრაქტიკების უმარტივესად გათვალისწინება, რაც შედეგზეც აუცილებლად აისახება. მოკლედ, MediaOne ერთ-ერთი საუკეთესოა ამ მიმართულებით, რომელიც უამრავ საერთაშორისო პროექზე წარმატებით გამკლავებია.

SEM - საძიებო სისტემის მარკეტინგი

SEM გვეხმარება საძიებო სისტემებში ცნობადობის გაზრდაში ნაყიდი პოზიციებით, SEM იდეალური მიმართულებაა ახალი ონლაინ ბიზნესისთვის რომელიც პროდუქტს ან მომსახურებას ყიდის. მისი უპირატეობა ის არის, რომ იმავე დღესვე შეგიძლია რელევანტური მომხამრებელი გადაამისამართო საკუთარ ვებ გვერდზე, დააგროვო უამრავი ლიდი ან პირდაპირ გაყიდო პროდუქტი ან მომსახურება. Აღნიშნული კომპანია, MediaOne მოწოდების სიმაღლეზეა ამ მიმართულებითაც.

სოციალური მედია მარკეტინგი - SMM

სოციალური მედიებში უამრავი პოტენციური კლიენტი/მომხმარებელი არის აკუმულირებული, შესაბამისად, იგი მარკეტერებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პლატფორმაა. სოციალური მედია მარკეტინგი საშუალებას მოგცემთ ტქვენთვის მნიშვნელოვან აუდიტორიას მიაწვდინოთ ხმა და აქციოთ ისინი მყიდველუნარიოან მომხამრებლებად. იმისათვის, რომ ადამიანი მყიდველუნარიანი გახადო საჭირო - სწორი სამზინე აუდიტორიის შერჩევა, წარმატებული და მარალ დონეზე ოპტიმიზირებული კამპანიების დაგეგმვა, A/B ტესტინგი, სხვადასხვა კამპანიების მოსინჯვა. დამეთანხმებით, ამ ყველაფერს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება სჭირდება, MediaOne კი როგორც სხვა დანარჩენ მიმართულებებში - ამ მიმართულებაშიც თქვენი სანდო პარტნიორი იქნება.

ბრენდინგი და კონტენტი

მნიშვნელოვანია მომხმარებელთან სწორად საუბარი. იმისათვის, რომ მომხმარებელს ასოციაციაში დადებითი ემოციები გამოიწვიო, აუცილებელია ბრენდის იდენტურობის ჩამოყალიბება, საუბრის ტონი და კონტენტი, რომელიც განსაზღვრავს შენს სახეს და დამოკიდებულებას მომხამრებლების მიმართ. კონტენტის მენეჯმენტი ბრენდინგის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია, რომელზეც ძალიან დიდ ძალისხმევას დებს უამრავი საერთაშორისო კომპანია. მომხარებლამდე საჭირო ინფორმაციის, სიახლის, ინფორმაციის მიწოდებას სჭირდება ინდივიდუალური, პერსონიზებული მიდგომები - რაც საბოლოო ჯამში კრავს წარმატებულ და დასამახსოვრებელ ბრენდს.

ვებ-დიზაინი UI/UX

წარმოგიდგენიათ ონლაინ ბიზნესი ვებ გვერდის გარეშე? სმწუხაროდ, ჯერ კიდევაც უამრავი კომპანია ოპერირებს ვებ-გვერდის გარეშე. ვებ გვერდო წარმოადგენს კომპანიის სახეს, რომელზეც მთელი კომპანიის ღირებულებაა წარმოდგენილი. შესაბამისად, ვებ გვერდის დიზაინს და მის ოპტიმიზაციას უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია ბიზნესის წარმატებაში. მომხარებელთა კმაყოფილებაზე ზრუნვა, მარტივი და დახვეწილი დიზაინი, დიზაინი რომელიც ყველა მოწყობილობაზე იქნება ადაპტირებული, დიზაინი რომელიც სწრაფად ჩაიტვირთება და ტექნიკურად იქნება გამართული - სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპანიებისთვის. MediaOne ციფრული მარკეტინგული სააგენტო დაგეხმარებათ ნებისმიერი სირთულის ვებ-გვერდის აწყობაში რათა თქვენი ბრენდი, ვებ-გვერდი ყველაზე გამორჩეული და განსაკუთრებული იყოს.

შევაჯამოთ ციფრული სააგენტოების სამყაროს როლი

ონლაინ სამყაროში ჩვენი სახე თუ გვინდა გაგვაჩნდეს, ამისთვის უამრავი სხვადასხვა კომპონენტის მაქსიმიზება და მთლიანობაში მოყვანაა არის საჭირო. ვებ-გვერდები, სოციალური მედიები, ბრენდინგი, რეკლამირება, პროდუქტის თუ მომსახურების იდეალურად წარმოჩენა და გაყიდვების მაქსიმიზაცია. მოკლედ, ამ ყველაფერზე ზრუნვას კი საკუთარ თავზე კი სხვადასხვა ციფრული მარკეტინგული სააგენტოები იღებენ, რომლებიც დაკომპლექტებულები არიან სფეროს სპეციალიზსტებით და ბრენდებს ტრანსფორმაციასა და წარმატების მიღწევაში ეხმარებინ. თუ თქვენს ბიზნესს ჯერაც აკლია სათანადო ყურადღება, რომელსაც იგი იმსახურებს, MediaOne თქვენს განკარგულებაშა 24/7 ზე.