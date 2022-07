Netflix elige a Microsoft como socio para su plan de bajo costo con publicidad

Mucho se ha hablado sobre el plan de suscripción de bajo costo con publicidad que Netflix desarrolla para satisfacer la demanda de sus usuarios en un entorno cada vez más competido. Aunque durante meses lo que ha habido en torno al proyecto son rumores, el día de hoy la empresa emitió un comunicado en el que queda claro que el nuevo modelo de suscripción pronto podría ser liberado.

SOPA Images | Getty Images

El documento explica que Netflix ha elegido a Microsoft como socio para que le brinde la tecnología necesaria para poder vender y entregar anuncios en la plataforma: "Microsoft tiene la capacidad comprobada de satisfacer todas nuestras necesidades publicitarias a medida que trabajamos juntos para crear una nueva oferta con publicidad. Más importante, Microsoft ofreció la flexibilidad para innovar con el tiempo tanto en el lado de la tecnología como en el de las ventas, así como con fuertes protecciones de privacidad para nuestros miembros. Es muy temprano y tenemos mucho que trabajar, pero nuestro objetivo a largo plazo es claro: más opciones para los consumidores y una mejor experiencia de TV premium para los anunciantes".El comunicado no plantea una fecha para que el nuevo modelo esté listo, pero a finales de mayo, director de contenido de la plataforma, habló del tema en una entrevista concedida a The New York Times y declaró que la nueva suscripción pudiera estar lista para finales de este mismo año.Por su parte, Microsoft comunicó : "Estamos encantados de ser nombrados socios de tecnología y ventas de Netflix para ayudar a impulsar su primera oferta de suscripción con publicidad. Cuando se lance, los consumidores tendrán más opciones para acceder al galardonado contenido de Netflix. Los especialistas en marketing que buscan a Microsoft para sus necesidades publicitarias tendrán acceso a la audiencia de Netflix y al inventario de TV premium. Todos los anuncios publicados en Netflix estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma de Microsoft."Aunque no hay respuestas absolutas en torno a cómo se hará la integración de la publicidad en Netflix, un reporte de Business Insider México indica que los comerciales no interrumpirán la transmisión de los contenidos (como sucede en plataformas como YouTube) y que más bien los introducirá en un formato de(es decir: el anuncio se reproducirá antes de que inicie el episodio de la serie o la película en cuestión). Además, la plataforma tiene planeado experimentar con patrocinios yen sus producciones.