Bill Gates se dice preparado para donar su fortuna y dejar la lista de los hombres más ricos del mundo

Con una fortuna valuada en $116 mil millones de dólares Bill Gates ocupa actualmente la cuarta posición en el listado de los hombres más ricos del mundo. El empresario y filántropo, fundador de Microsoft apareció por primera vez en la lista The Forbes 400 en 1986 y desde ahí nunca ha dejado de aparecer. De hecho, ocupó el primer puesto de la lista en 1992 y después de 1994 a 2017.

En un hilo publicado recientemente en su cuenta de Twitter Bill Gates reflexiona en torno al modo en que situaciones adversas como la pandemia, la guerra en Ucrania y el cambio climático han dejado a millones de personas desprotegidas. Pese a estos problemas el empresario dice sentirse optimista de que el mundo puede seguir avanzando hacia el progreso y menciona lo que los motivó a Melina (se exesposa) y a él a crear la Fundación Bill and Melinda Gates en el año 2000: "Creíamos que cada persona debería tener la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva. Esa visión sigue siendo la misma, pero las grandes crisis de nuestro tiempo requieren que todos hagamos más".

Luego Gates habla de que buscando incrementar el nivel de gasto de la Fundación de $6 mil a $9mil millones de dólares por año, ha hecho una transferencia de $20 mil millones de dólares a sus cuentas. Al hablar de los logros de la Fundación para prevenir pandemias, evitar al muerte de miles de infantes y erradicar enfermedades le da su crédito a Warren Buffett y a su generosidad al aportar fondos para poder seguir operando.

Finalmente, Gates termina su reflexión escribiendo: "Mientras miro hacia el futuro, planeo dar prácticamente toda mi riqueza a la fundación. Me moveré hacia abajo y eventualmente fuera de la lista de las personas más ricas del mundo. Tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad de la manera que tenga el mayor impacto para reducir el sufrimiento y mejorar vidas. Y espero que otros en posiciones de gran riqueza y privilegio también den un paso adelante en este momento."

Several huge global setbacks over the past few years have left many people discouraged and wondering whether the world is destined to get worse.