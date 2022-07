Tony Hawk, la leyenda de la patineta creará un skatepark en el metaverso

Hay quienes creen que el metaverso y los NFT's fueron solo una moda pasajera y que lo que brillaba hace algunos meses ha iniciado su camino hacia el declive, pero Tony Hawk no es uno de ellos. La leyenda viviente del skateboarding ha anunciado una alianza con The Sandbox, un metaverso que combina tecnología de cadenas de bloque y NFT's en un entorno tridimensional.

Boris Streubel | Getty Images

El pasado 13 de julio el amo de la patineta posteó en su cuenta de Twitter un video en el que explica que en alianza con Autograph (empresa dedicada al diseño y creación de NFT's) está creando un entorno digital en el que los usuarios podrán comprar patinetas y accesorios del mundo del skateboarding para equipar a sus personajes, además de participar en la creación de un skatepark para después jugar en él.

Por medio de un comunicado de prensa, The Sandbox explicó: "A través de la asociación, Tony Hawk Inc. y The Sandbox colaborarán para construir el skatepark virtual más grande jamás creado. Además, Autograph creará NFT's de avatares basados en Tony Hawk y sus patinetas, equipos y ropa más icónicos, incluyendo el legendario monopatín que Tony Hawk usó para hacer el 900 en los X Games en 1999."

La plataforma explicó que los NFT's serán interoperables en su metaverso y que darán beneficios a sus propietarios. El skatepark virtual llevará el nombre de Tony Hawk LAND y con una extensión de 36 espacios de terreno será, sin duda alguna, el más grande del mundo.

Además de ser una leyenda en el mundo del skateboarding, Tony Hawk es un verdadero fanático de la tecnología y los videojuegos. En alianza con Activision, lanzó al mercado hace años una serie de videojuegos con su nombre, Tony Hawk Pro Skater, que a la fecha ha vendido más de $1,400 millones de dólares.

Aunque ni Hawk ni The Sandbox han dicho cuándo estará disponible el skatepark en el metaverso, aquí puedes ver un adelanto de cómo se verá: