Elon Musk promete videojuegos de la plataforma Steam en los autos Tesla

El sueño de cualquier niño, adolescente o gamer sería tener un auto con una pantalla plana y una consola integrada para hacer frente a las larguísimas horas de encierro en un embotellamiento o en un viaje en carretera. Mejor aún si esa consola pudiera tener instalados un sinnúmero de juegos para asegurar la diversión durante horas y horas.

Según un tuit de Elon Musk muy pronto los vehículos Tesla ofrecerán esa opción: "Estamos progresando con la integración de Steam. Demo probablemente el próximo mes."

We're making progress with Steam integration. Demo probably next month.

Aunque está escrito a manera de telegrama el mensaje arroja la cantidad de información suficiente para relacionarlo con otro tuit de 22 de febrero en el que Musk dijo un poco más: "Estamos trabajando en el caso general de hacer que los juegos de Steam funcionen en un Tesla frente a títulos específicos. Primero es obviamente donde deberíamos estar a largo plazo."

We're working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.