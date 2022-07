Synchron es una empresa norteamericana que ha desarrollado una computadora cerebral capaz de utilizar los vasos sanguíneos del cerebro para enviar información y tratar diversas enfermedades neurológicas como al Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Según Bloomberg la empresa ha implantado ya en un paciente con una parálisis severa el chip cerebral, permitiendo que el individuo pueda comunicarse utilizando sus pensamientos. El dispositivo que mide 3.81 centímetros permite a su usuario "convertir" sus pensamientos en órdenes que son procesadas por una computadora que posteriormente las ejecuta.

El dispositivo llamado Stentrode se implanta en el cerebro humano a través de la yugular y sin la necesidad de una cirugía invasiva y promete la recuperación de parte de su independencia a los pacientes enfermos. Funciona utilizando los vasos sanguíneos como canales de comunicación y convirtiendo los estímulos en códigos que pueden ser interpretados por una computadora. Los científicos implicados en el desarrollo de la tecnología la describen como una especie de Bluetooth que transmite directamente del cerebro de la persona a una computadora.

Tom Oaxley, director general y fundador de Synchron, explicó la importancia del procedimiento: "El primer implante en humanos de un BCI endovascular en los Estados Unidos es un hito clínico importante que abre nuevas posibilidades para los pacientes con parálisis. Nuestra tecnología es para las millones de personas que han perdido la capacidad de usar sus manos para controlar dispositivos digitales. Estamos entusiasmados de avanzar en el mercado de una solución BCI escalable, una que tenga el potencial de transformar tantas vidas".

Con el procedimiento Synchron se adelantó a Neuralink, compañía de Elon Musk, en ser la primera en implantar un chip cerebral en una persona.

Synchron fue fundada en 2012 y recibió fondeó inicial de la Universidad de Melbourne y del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

We're honored to announce the first human #BCI implant using an #endovascular approach in the United States. This is a historic milestone for #humanity, which will forever change how people with #paralysis interact with the world. https://t.co/44rrbZM2lZ pic.twitter.com/97V3HW7dK7