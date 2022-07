Cuidado con la letra chica: El plan de suscripción con publicidad a Netflix podría no incluir todas sus series y películas

Después de muchos rumores Netflix confirmó la llegada de un plan de suscripción de bajo costo. La empresa dio la noticia durante la presentación de resultados de Q2 2022 y anunció que el plan estará disponible a principios del 2023.

SOPA Images | Getty Images

Aunque es una gran noticia en un mercado que se ha vuelto hiper competido y en que los usuarios comienzan a ser selectivos en torno a la plataformas que contratan y que mantienen activa, el plan de bajo costo de Netflix podría tiene letra chica. Ted Sarandos, CEO de la empresa, explicó: "La gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix lo podemos incluir en el plan con publicidad. Hay algunas cosas que no lo hacen, y estamos en conversación con los estudios. Pero si lanzamos el producto hoy, los suscriptores del plan de anuncios tendrán una gran experiencia. Borraremos algo de contenido adicional… ciertamente no todo, pero no creo que sea un obstáculo material para el negocio".

Aunque el ejecutivo no explicó qué películas o series quedarían fuera del plan de suscripción con anuncios, The Wall Street Journal reportó que el gigante del streaming se encuentra renegociando los acuerdos con Sony Pictures, Warner Bros. y Universal Pictures para poder incluir sus producciones en el nuevo plan de suscripción, lo que significa mostrar contenido comercial conviviendo con sus producciones. Según el diario entre las series y películas coproducidas por estos estudios y que podrían quedarse fuera del plan están You, The Crown, Cobra Kai, Breaking Bad y Russian Doll.

El precio del nuevo plan de Netflix con anuncios no ha sido dado a conocer todavía, pero la empresa explicó que no se liberará al mismo tiempo en todos los países, sino que se presentará primero en aquellos territorios en donde haya mayor inversión por parte de las marcas. Hace unos días Netflix anunció que ha elegido a Microsoft como socio estratégico para comercializar los espacios y entregar los anuncios a los usuarios que decidan optar por este plan.