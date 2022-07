ByteDance solicita el registro de la marca TikTok Music y reaviva los rumores de la creación una plataforma de streaming musical

El rumor no es nuevo. Desde el 2019 se dice que ByteDance, la empresa propietaria de la red social TikTok, considera lanzar al mercado un servicio de streaming musical que compita frontalmente con Spotify, Apple Music y YouTube Music. La red social siempre ha estado ligada a la música y la noticia de que la empresa ha presentado una solicitud para registrar la marca TikTok Music ha reavivado el rumor.

SOPA Images | Getty Images

Según el portal Business Insider la empresa presentó la solicitud el pasado 9 de mayo para nombrar a una aplicación que permita a los usuarios reproducir y descargar música en sus dispositivos. Aunque no hay por el momento mayores detalles al respecto, TikTok tiene en su genética a la música; recordemos que la aplicación se fusionó en 2018 con Musical.ly red social que permitía a los usuarios crear videos de entre 15 y 60 segundos utilizando diversas canciones y piezas musicales como pistas.

Actualmente TikTok cuenta con más de mil millones de usuarios activos y juega un importante papel en la industria musical al ayudarle a los usuarios a descubrir música, pues las pistas se siguen utilizando para acompañar a los videos que se viralizan en la red; como ejemplo basta el caso de Kate Bush, Stranger Things y "Running Up That Hill (A Deal With God)".

La red social china se ha convertido en un competidor frontal de Facebook, Instagram y Twitter y ha logrado cautivar a los usuarios al grado que estas redes "tradicionales" han modificado la manera en que operan para asemejarse a TikTok.

La llegada de una aplicación de streaming musical bajo el paraguas de TikTok parece hacer sentido y la gran pregunta es cómo interactuaría con la funcionalidad de la red social.