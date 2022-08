Errol Musk, el padre de Elon, dice que no está orgulloso de su hijo

A Elon Musk no le ha bastado ser el hombre más rico del mundo y director de algunas de las empresas más innovadoras del siglo XXI para conseguir la aprobación y admiración de su padre, Errol Musk.

GIANLUIGI GUERCIA | Getty Images

El hombre fue entrevistado el domingo pasado en el programa de radio australiano, The Kyle and Jackie O Radio Show, en donde fue interrogado en torno a lo que siente por su hijo. Al ser cuestionado sobre lo que significa ser el padre de un genio como Elon, que además es el hombre más rico del mundo, explicó: "Sabes, somos una familia que ha estado haciendo muchas cosas durante mucho tiempo. No es como si de repente empezáramos a hacer algo. Como familia hemos estado creando cosas desde el principio. Hemos hecho algunas cosas increíbles juntos. Somos ese tipo de familia".

El hombre de 76 años e ingeniero de profesión reconoció que Elon ha hecho más cosas que sus hermanos Tosca y Kimbal, pero dijo no sentirse orgulloso de él y que de hecho, el mismo Elon ha declarado sentirse cinco años rezagado contra su propio plan de carrera y que no es tan feliz como le gustaría: "Está frustrado con el progreso y es comprensible. Sé que suena loco, pero tendemos a pensar, así como familia. Ahora tiene 50 años y todavía pienso en él como un niño pequeño. Pero tiene 50 años, quiero decir que es un anciano".

Errol explicó que su orgullo en verdad es Kimbal, el hermano menor de Elon (con quien lanzó en 1995 la empresa de guías locales Zip2), también millonario y dueño tres empresas de alimentos: The Kitchen Restaurant Group, Big Green y Square Roots. "Kimbal es mi orgullo y alegría", explicó Errol.

En 2018 Elon concedió una entrevista a la edición australiana deen la que dijo de su padre: "No tienes idea de lo malo que es… Mi papá tendrá un plan de maldad cuidadosamente pensado. Él planeará el mal… Casi todos los crímenes que se te ocurran, los ha cometido. Casi todas las cosas malvadas que se te ocurran, él lo ha hecho". En esa misma entrevista Elon explicó que de niño no veía mucho ni a su padre ni a su madre, Maye, y que creció leyendo libros de Isaac Asimov y construyendo cohetes.