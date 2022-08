Sector inmobiliario en el metaverso, una industria para seguir de cerca

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El extraño mundo que plantea el metaverso está cada vez más presente en la realidad. Sabemos que este promete una mayor integración entre nuestra vida cotidiana y la virtualidad, con diversos casos de uso que apuntan a mejorar la experiencia a la hora de sumergirnos en el mundo digital. Aunque es un universo extenso, si hay algo que llama la atención es el auge del sector inmobiliario en el metaverso.

Wiphop Sathawirawong | Getty Images

De acuerdo con MetaMetric Solutions, solo en enero de este año las ventas de bienes inmuebles en el metaverso superaron los $85 millones de dólares. Incluso este año se conoció que alguien pagó $450,000 dólares solo para ser vecino de Snoop Dogg en el metaverso comprando un terreno en la plataforma Sandbox, donde el famoso rapero tiene una réplica virtual de su mansión.

Así las cosas, por más absurdo que parezca, hay un notable interés en adquirir terrenos, mansiones y otro tipo de propiedades en ese mundo virtual. Y al igual que ocurre en el mundo real, en el metaverso el valor de la tierra tiene una tendencia al alza, perfilándose como una industria prometedora para el futuro. Después de alcanzar los $500 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con CNBC y con un informe de BranEssence Market Research, se prevé que este mercado inmobiliario crecerá a una tasa anual de 31% entre el 2022 y el 2028.

Actualmente existen cuatro universos populares y establecidos con una buena base de usuarios: Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels y Somnium Space. En todos ellos los bienes inmuebles se han convertido en el foco de atención para quienes incursionan en las inversiones en el metaverso.

Pero no debemos olvidar que la idea de llevar una vida virtual no es precisamente algo nuevo. Videojuegos como Los Sims, Second Life, entre otros, hace algunos años nos permiten crear un avatar e iniciar una segunda vida en un mundo virtual e interactuar con otras personas en línea. Ahora con la llegada del metaverso se busca dinamizar como una nueva economía, que la mayoría de personas que hoy usan redes sociales se unan a ese universo virtual que simula la interacción del mundo real y donde los usuarios pueden trabajar, jugar, comprar y comunicarse con otras personas que están en el mismo espacio virtual.

Consideraciones a tener en cuenta antes de invertir en esta industria

Como cualquier inversión, los bienes inmobiliarios en el metaverso tienen ciertas características que debes conocer bien antes de explorar ese nuevo mundo. De acuerdo con Jacques Simhon, socio de la firma de abogados CMS Rodríguez-Azuero, los riesgos principales asociados a la adquisición de bienes inmuebles podrían partir de la base de que el mercado actualmente no se encuentra regulado y las inversiones son esencialmente especulativas. Las monedas de transacción en el metaverso son las criptomonedas y los NFT's (non fungible tokens), mercados que igualmente adolecen de vacíos de regulación y transparencia.

"La propiedad es parte esencial de la estructura de este universo. Los usuarios han encontrado dos formas de aprovechar el mercado inmobiliario: comprar un terreno para construir una casa para el avatar, es decir un hogar en el universo virtual; o comprar un terreno o inmueble como inversión. El segundo escenario funciona netamente como una inversión inmobiliaria en el plano de la vida real, donde siempre existen riesgos de cara al negocio", asegura Simhon.

Por otro lado, los beneficios son significativos; no en vano el sector inmobiliario está en un boom en el metaverso, tanto así que los usuarios que se aventuraron e invirtieron en sus inicios, ya han visto grandes retornos en sus inversiones. A comienzos del 2021 en Decentraland y Sandbox un lote costaba aproximadamente $1,000 dólares, valor que hoy en día se encuentra por encima de los $13,000 dólares. Adicionalmente, la seguridad de la propiedad es elevada y los riesgos inherentes al robo del dinero a la hora de hacer una inversión o la mora en el canon de arrendamiento de un inmueble son nulas. Las expectativas del Citibank son que para el 2030 la economía del metaverso oscile entre los $8 mil millones y los $13 mil millones de dólares, lo que genera interés e incentiva la participación de más usuarios.

"Si bien el valor ha subido exorbitantemente durante el último año, esto es porque hasta el momento la tierra en el Metaverso es un recurso finito. La realidad es que no existe certeza sobre la estabilidad de esta situación. Igualmente, la competencia entre metaversos está apenas comenzando, y resulta prácticamente imposible identificar cuáles de ellos tienen un verdadero futuro. De hecho, en meses recientes se ha vivido una experiencia similar con el precio volátil de los mismos NFTs", anota el experto.

Más que un auge por algo nuevo y el deseo de alcanzar un mayor estatus derivado de tener propiedades en el Metaverso, lo cierto es que con la economía propia de este universo los inmuebles comerciales son potencialmente productivos, por lo que la lógica de la inversión inmobiliaria en el mundo real se replica de manera cercana en él.

(Sobre el autor: Sergio Ramos Montoya es editor del sitio Social Geek).