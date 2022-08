Empresas experimentan ya con el generador de imágenes de inteligencia artificial, DALL-E 2

DALL-E 2, la herramienta de inteligencia artificial capaz de crear imágenes a partir de entradas de texto ha ampliado masivamente el número de usuarios que tienen acceso a ella y las mentes creativas en las empresas empiezan a experimentar para descubrir la manera de trabajar con ella.

El pasado mes de julio OpenAI, creadora del programa, comenzó a darle acceso y créditos a los usuarios en la lista de espera para que experimenten con la aplicación (con miras a cobrar en algún momento por el servicio). Aunque en un principio la tendencia natural es escribir extrañas combinaciones de palabras para ver qué imagen nos regresa DALL-E 2, los equipos de trabajo dentro de las empresas comienzan a hacer ejercicios interesantes apoyados por la herramienta digital.

Las editoras de Cosmopolitan Estados Unidos, por ejemplo, le pidieron a DALL-E 2 que les ayudara a crear la portada de su próxima edición. Tras varios intentos de frases que eran interpretadas para crear diseños que no las dejaban satisfechas, le pidieron al sistema que hiciera una imagen de "una mujer fuerte, presidenta, astronauta, guerrera caminando sobre el planeta Marte, con estilo sinthwave de arte digital". En menos de 20 segundos el sistema les regresó una imagen fuerte y perfecta para la genética de la marca.

