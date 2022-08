Spotify ahora venderá directamente a los fans boletos para los conciertos de los artistas

No es novedad el que un usuario pueda iniciar su proceso para comprar boletos para los conciertos de sus artistas favoritos partiendo de Spotify. La función existe desde hace años, sin embargo, ha comenzado a cambiar sustancialmente, demostrando que la plataforma de streaming de música y audio explora en todo momento el modo de crecer sus fuentes de ingreso.

Hasta ahora al querer comprar un boleto de un concierto anunciado en la página perfil de algún artista, el usuario era redirigido a la plataforma de e-commerce de empresas como Ticketmaster, DICE o Songkick. Según Chris Messina, el hombre que hace años inventó el hashtag en Twitter, ahora la compra se puede hacer dentro de la misma plataforma, sin necesidad de salir de ella. El 9 de junio el locutor del podcast Techmeme Ride Home Experience hizo la predicción de que la plataforma de streaming iría tras Ticketmaster con su propia sistema de venta de boletos.

Here's the #SpotifyTickets checkout flow. Very slick — but doesn't use your saved account payment method. (Interesting choice)https://t.co/4PK63eeeTS#NewSpotify pic.twitter.com/AstJGc6n5I