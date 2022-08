Xiaomi presenta Pilot Test, la versión de prueba de su vehículo eléctrico y 100% autónomo

Además de haber presentado a su robot, CyberOne, en un showcase para mostrar sus nuevos productos, Xiaomi (la empresa china fundada en 2010 por el emprendedor serial Lei Jun) presentó por vez primera y en movimiento el prototipo de su auto eléctrico y autónomo.

Hace unas semanas se filtró información de que la compañía había dicho a sus inversionistas que el vehículo llamado M1 podría empezar a fabricarse de manera masiva a principio del año 2024. La edición china de Gizmodo publicó entonces una imagen de un prototipo del vehículo captada por un blogger en la red social china, Weibo en la que se aprecia al auto en una calle de una ciudad.

En el showcase celebrado el día de hoy, Lei Jun clarificó algunos aspectos en torno al vehículo y reveló que la intención de la compañía es tener una flotilla de robotaxis 100% autónomos circulando por las calles de las ciudades chinas para 2024.

La compañía declaró hace año y medio su intención de entrar al segmento de los vehículos autónomos eléctricos y desde entonces trabaja de manera constante para desarrollar la tecnología que pueda hacerlos realidad. Jun presentó un video en el que se puede ver al vehículo avanzando en una calle con tráfico y librando —sin conductor— los obstáculos que se aparecen en su camino. El auto está equipado con una serie de sensores y cámaras que le permiten moverse por las calles de la ciudad.

El vehículo del video lleva el nombre de Xiaomi Pilot Test y por el momento se conocen pocos detalles técnicos en torno a él; ni siquiera se sabe si el diseño que vemos es el definitivo o si corresponde solo se trata de una carrocería de pruebas.

Afortunadamente todo indica que ya no tendremos que esperar tanto tiempo para conocerlo.

Our Xiaomi Pilot Test vehicle has achieved a safe and smooth driving experience under various conditions. Check out the video below for some of my favorite demos! #LeiJunAnnualSpeech pic.twitter.com/5ngOtkwoWp