Este es el mal hábito ligado al teléfono celular que Elon Musk reconoce tener, ¿te suena familiar?

No importa si eres estudiante, empleado, emprendedor, deportista de alto rendimiento o el hombre más rico del mundo, zafarte de los malos hábitos pareciera ser una misión imposible. Todos los tenemos e Elon Musk reconoció y recapacitó en torno a uno de los suyos en una entrevista que le concedió al podcast Full and Send.

JIM WATSON | Getty Images

El empresario reconoció que lo primero que hace cada mañana es revisar su teléfono celular en el momento en que se despierta: "Tengo un mal hábito —que supongo mucha gente tiene—: checar mi teléfono de manera inmediata [por la mañana]. Es un hábito terrible…"

En entrevistas anteriores Musk ya había reconocido que en lugar de levantarse y hacer algo de ejercicio, se clavaba en sus correos y mensajes pendientes al menos durante 30 minutos para tratar de ponerse al día. Según les explicó a Kyle Foregeard y a Salim The Dream, los anfitriones del podcast, quiere cambiar su rutina por una más saludable: "Necesito hacer ejercicio para estar en mejor forma. Así es que voy a dejar de ver mi teléfono al despertar para cambiarlo por 20 minutos de ejercicio — ya después veré el teléfono".

Elon, el celular y el FOMO

Musk no está solo, pues casi todos tenemos el mismo mal hábito. Dormimos con el celular sobre el buró que tenemos al lado de la cama y al despertar, muchas veces antes de abrir bien los ojos, ya lo estamos revisando. Lo que nos motiva a hacerlo es el temor de habernos perdido algo importante (el famoso FOMO o Fear of Missing Out); puede ser un tema laboral, el marcador de un partido que no terminamos de ver, o algún mensaje de alguien a quien apreciamos.

En la entrevista, explica el origen de su obsesión por ver el celular al despertar: "Dirijo SpaceX y Tesla, así es que normalmente sucede algo durante la noche".

Según un estudio realizado por IDC y Facebook en 2019 el 80% de las personas revisan su teléfono dentro de los primeros 15 minutos después de haberse despertado. Según el Dr. Nikole Benders-Hadi, un psiquiatra entrevistado por el sitio Elite Daily, el recibir información tan pronto después de haber despertado provoca que comiences el día estresado y que se te dificulte el priorizar las tareas que tienes que realizar.

Para Benders-Hadi lo ideal sería postergar la exposición a los mensajes y noticias del celular e iniciar la jornada practicando meditación. Otra opción es la propuesta por Musk: unos minutos de ejercicio antes de caer preso a una rutina de la que hagas lo que hagas no escaparás.