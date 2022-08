Jack Dorsey se arrepiente de haber convertido a Twitter en una empresa

En el año 2006 Jack Dorsey y dos amigos más (Evan Williams y Biz Stone) tuvieron la idea de desarrollar una herramienta de mensajería basada en mensajes SMS que permitiera a los usuarios intercambiar mensajes de 140 caracteres. Así nació Twitter, la que ha sido, sin duda alguna, una de las principales plataformas en la historia de las redes sociales.

El primer mensaje publicado en Twitter salió de la cuenta de Dorsey el 21 de marzo de 2006. "Solo configurando mi twtr", decía quien asumió el cargo de director ejecutivo en 2007 y ha estado ligado a la empresa desde entonces (eso sí, con algunas intermitencias). Aunque actualmente Dorsey se desempeña como CEO de Block (antes Square) y ya ni siquiera forma parte del consejo directivo de Twitter, es común que se refiera a la plataforma en sus posts e intervenciones en los medios de comunicación.

En días recientes un usuario de Twitter le preguntó al emprendedor sobre su idea al fundar la red social: "@Jack, me pregunto, ¿cuál era tu intención en Twitter y ha resultado de la manera que querías? Se siente un poco sesgado hacia la izquierda en este momento. ¿Cómo lo enderezamos? Parece que una cantidad excesiva de usuarios de Twitter que se inclinan hacia la derecha están siendo prohibidos o expulsados…"

Dorsey fue claro en su respuesta: "El mayor problema y mi mayor arrepentimiento es que (Twitter) se convirtió en una empresa".

@Jack wondering what was your intent on Twitter and has it turned out the way you wanted? It feels a bit skewed leftward right now. How do we straighten it? It seems an inordinate amount of rightward leaning Twitter users are being banned or kicked off. It can't be good for MDAU