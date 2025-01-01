Enrique A. González Huitrón

Bio

Enrique A. González Huitrón es Licenciado en Relaciones Internacionales con Maestría en Alta Dirección por el IPADE, con más de 19 años de experiencia impulsando negocios y alianzas estratégicas en tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital, liderando proyectos que integran eficiencia operativa con innovación para resolver desafíos complejos en entornos competitivos y regulados.