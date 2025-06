Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Cuando escuchas la palabra "líder", quizás pienses en la película Gladiador, donde Russell Crowe guía a su ejército hacia la batalla para derrotar a los bárbaros, y sus soldados lo siguen sin cuestionarlo. O tal vez te venga a la mente la fallecida reina Isabel II del Reino Unido, admirada por su pueblo, aunque nunca gobernó con mano dura. O quizás pienses en el entrenador de un equipo de futbol de preparatoria que diseña jugadas, combina la ternura con la firmeza para motivar a su equipo a enfrentar el desafío del campeonato, culminando con ese discurso emotivo: "¡Tú puedes lograrlo!"

Puedes leer infinidad de libros sobre liderazgo y cómo ejercerlo de forma efectiva, pero aquí compartiré algunos conceptos clave que yo misma he aplicado y que, en mi opinión, son la base por la cual un gran líder puede llevar a un colectivo a alcanzar un resultado que de otro modo sería inalcanzable.

No voy a destacar conceptos como ejercer autoridad, tomar todas las decisiones, exigir lealtad o dar falsas esperanzas o discursos mágicos llenos de grandeza.

De hecho, estos principios son todo lo contrario.

Estar presente

Los japoneses tienen una palabra un poco más sofisticada: Gemba o "ve y observa", que siempre ha resonado conmigo y ha estado en el centro de mis acciones como líder.

Estar presente. Mostrarle a tu equipo que estás con ellos, y que cuando ves o escuchas algo que no parece estar bien o está impidiendo que el equipo o la empresa avance en la dirección correcta, vas y observas directamente qué está pasando.

Como líder en biotecnología, voy a usar un ejemplo muy específico de este concepto en una de las startups con las que trabajé. La empresa se dedicaba a la investigación y desarrollo utilizando microorganismos, y trabajar con estos organismos requería que los científicos fueran extremadamente cuidadosos para que las muestras con las que trabajaban se mantuvieran puras y libres de cualquier tipo de contaminación.

El laboratorio sufrió numerosas contaminaciones y el progreso se detuvo. El personal y el equipo estaban desesperados, tratando de entender qué estaba pasando. Se hicieron algunas preguntas, pero el equipo seguía atascado. Entonces fue cuando le pregunté al gerente del laboratorio: "Oye, ¿puedo caminar contigo por el laboratorio y me cuentas qué estás viendo? Enséñame el proceso."

Por un momento, el gerente dudó, pero luego suspiró, aliviado. Comenzamos a caminar por el laboratorio y empecé a hacer preguntas de manera suave, escuchando con atención todo lo que decía. Entonces lo entendí… la solución de limpieza que estaban usando no se había dejado actuar el tiempo necesario, y el personal no había sido capacitado para usarla correctamente, pues el personal era nuevo. Le pregunté al gerente qué pensaba que deberíamos hacer y, de inmediato, propuso implementar una capacitación para que todos pudieran familiarizarse con la nueva solución.

Volvió a su escritorio y comenzó a trabajar en los siguientes pasos.

Fíjate bien en lo que ocurrió. ¿Les dije qué hacer? ¿Les pregunté cómo había sucedido o cómo pensaban solucionarlo? No —simplemente estuve presente y vi con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo.

Gestiona la tarea, no a la persona

Rara vez una persona no es adecuada para un puesto. El 99% de las veces, se trata de su nivel de preparación para realizar una tarea específica. Este es un concepto poderoso que, cuando aplicado correctamente, puede transformar por completo el rendimiento de alguien. También es importante entender que es un proceso dinámico y en constante cambio. Existen cuatro categorías de preparación para una tarea:

Nivel 1: La persona no puede ni quiere hacer la tarea.

La persona no puede ni quiere hacer la tarea. Nivel 2: La persona no puede, pero quiere hacer la tarea.

La persona no puede, pero quiere hacer la tarea. Nivel 3: La persona puede, pero no quiere hacer la tarea — este es el caso más difícil de gestionar.

La persona puede, pero no quiere hacer la tarea — este es el caso más difícil de gestionar. Nivel 4: La persona puede y quiere hacer la tarea.

En el Nivel 1, hay que entender que la persona realmente no sabe cómo hacer lo que se le está pidiendo. No puedes simplemente decirle "ya lo resolverás" porque probablemente ni siquiera sepa por dónde empezar. Aquí es donde debes dedicar tiempo a guiarla, eliminar el miedo y ser muy específico con cada paso necesario para completar la tarea.

En el Nivel 2, lo más común es que el resultado no sea el que esperas, porque la persona suele decir: "Sí, sí, yo puedo con esto", cuando en realidad no puede. Por eso es clave hacer algunas preguntas simples para confirmar cómo piensa abordar los primeros pasos. Si responde con un "ya lo resolveré", es señal de que todavía necesita más orientación.

El Nivel 3 es un reto interesante. La persona sabe cómo hacer la tarea, pero no quiere hacerla. ¿Está demasiado ocupada con otras cosas? ¿Está molesta por su carga de trabajo? ¿Está frustrada por otra razón? Aquí es donde una buena conversación uno a uno —o varias— puede ayudarte a entender qué está pasando.

En el Nivel 4, es importante no microgestionar la tarea. Deja que la persona la lleve a cabo a su manera y verás que el resultado será excelente.

Sé auténtico y haz lo correcto

Aquí no se aplica la frase "finge hasta que lo logres". No finjas ser alguien que no eres. Cada vez que un inversionista o miembro del consejo me ha dicho "hazlo de esta manera" o "deberías ser menos así...", simplemente no funciona para mí. Generalmente es porque lo que piden implica un cambio fundamental en mi personalidad, algo que no es genuino y que en realidad no contribuye a lograr el resultado que buscan.

Mantente fiel a tus valores. Actúa con integridad. No mientas, no robes, ni hagas trampa para avanzar. Todos llevamos dentro una brújula moral que nos indica lo que está bien y lo que está mal. Solo haz lo correcto. Suena sencillo, pero, sinceramente, te sorprendería cuántas personas en este mundo creen que avanzar significa hacer lo que sea, sin importar el costo.

Preocúpate realmente por tu gente

A menos que dirijas un negocio operado completamente por agentes de IA, son personas quienes hacen el trabajo para lograr los resultados. Trabaja para asegurarte de que tu equipo se sienta respetado, escuchado, guiado, valorado y satisfecho con su labor.

Esto no es fácil.

No tienes que hacer malabares para lograrlo, pero "lanzar dinero al problema" no siempre es la solución. Si tienes una organización pequeña, esto puede abordarse de forma más personal. En organizaciones más grandes, apóyate en tus gerentes. La motivación de cada persona es distinta, así que un enfoque único no funciona. He aprendido que existen áreas básicas de calidad donde el reconocimiento realmente motiva al personal:

Reconocimiento verbal : Estas personas valoran que les digas "buen trabajo" e incluso que lo hagas frente a otros.

: Estas personas valoran que les digas "buen trabajo" e incluso que lo hagas frente a otros. Apoyo : Estas personas quieren realizar tareas contigo o compartirte sus avances para sentir que están recibiendo el acompañamiento o mentoría que necesitan.

: Estas personas quieren realizar tareas contigo o compartirte sus avances para sentir que están recibiendo el acompañamiento o mentoría que necesitan. Desarrollo : Aprender nuevas tareas o capacitarse en otras áreas ayuda a algunos a no sentirse estancados. Esto es especialmente importante para quienes tienen trabajos repetitivos. También puede ser útil ofrecer oportunidades de formación externa o entrenamiento general, como talleres para mejorar el trabajo en equipo.

: Aprender nuevas tareas o capacitarse en otras áreas ayuda a algunos a no sentirse estancados. Esto es especialmente importante para quienes tienen trabajos repetitivos. También puede ser útil ofrecer oportunidades de formación externa o entrenamiento general, como talleres para mejorar el trabajo en equipo. Dinero : Sí, algunas personas se sienten principalmente motivadas por lo económico, y una bonificación —aunque sea puntual— puede hacer que se sientan valoradas.

: Sí, algunas personas se sienten principalmente motivadas por lo económico, y una bonificación —aunque sea puntual— puede hacer que se sientan valoradas. Tiempo de calidad: Algunas personas necesitan estructura o simplemente sentarse contigo a platicar un rato. Se sienten vistas cuando les preguntas por su familia o por ese viaje que están planeando. Generalmente también valoran alguna de las otras formas de reconocimiento, pero esta es su principal necesidad.

Cuida también de ti

Mira, pasarte noches sin dormir y alimentarte solo de McDonald's puede parecer una muestra audaz de "compromiso" con tu equipo, pero en realidad suele tener el efecto contrario en términos de motivación. He descubierto que dedicar tiempo a mi familia o a hacer ejercicio ayuda a que los demás vean que también soy humano. No se trata exactamente de equilibrio entre vida y trabajo, sino de liderar con el ejemplo y mostrar que hay cosas importantes más allá del trabajo. Claro que las noches en vela ocurren, pero no deberían convertirse en un estilo de vida.

Ser líder es complejo. No se trata solo de estrategia, visión y misión, sino —más importante todavía— de cómo ejecutas cada una dentro del negocio.