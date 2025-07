Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Muerte por exceso de trabajo. En Japón, llaman a este fenómeno karoshi, un término creado para denominar el costo máximo de la cultura del rise and grind (levantarse y trabajar duro): la vida humana.

Con el 70% de los ejecutivos de alto nivel considerando seriamente buscar otra carrera, los costos por rotación de personal debido al agotamiento alcanzan la asombrosa cifra de $322,000 millones de dólares a nivel mundial. Sumado a que el agotamiento está vinculado a numerosos problemas de salud física y mental, desde depresión hasta enfermedades cardíacas, no es descabellado pensar que algo no está funcionando.

Sin duda, siempre hay otra meta que alcanzar, pero ¿vale la pena trabajar hasta, literalmente, caer? ¿Nuestros grandes esfuerzos están generando grandes recompensas o simplemente estamos pagando un precio que nunca pensamos pagar?

¿Cómo llegamos a esto?

Aunque la cultura del hustle no surgió de la noche a la mañana, para 2015 el trabajador promedio de tiempo completo, en Estados Unidos, ya laboraba 47 horas a la semana. En algún punto entre las startups tecnológicas de Silicon Valley, la explosión de la economía gig a principios de la década de 2010 y el auge de los influencers en redes sociales, el exceso de trabajo se normalizó como un estilo de vida. No solo es que el surgimiento de startups como Apple y Facebook haya aportado glamour al ritmo de trabajo acelerado y sin pretextos, sino que tras la recesión de 2007-2009, trabajar sin parar dejó de ser solo una mentalidad para convertirse en una táctica de supervivencia.

Queríamos demostrar nuestro valor y escuchamos a influencers como Grant Cardone o Gary Vaynerchuk decirnos desde sus G-Wagons que la receta del éxito era trabajar más duro. Mientras nuestros recursos físicos, mentales y emocionales se agotaban lentamente, aquello que antes valorábamos fue relegado a un segundo plano. El bienestar, relacionarse y dormir pasaron a un segundo término. Solo un poco más. Más horas, más networking, más producción, más... más. Después de todo, ¿no medíamos nuestro valor por la cantidad de horas que trabajábamos? Si le creyéramos a los hashtags, #elSueñoEsParaLosDébiles, pronto nos convertimos en una caricatura de lo que fuimos, nadando en un mar de monotonía impulsada por adrenalina, cafeína y el último mantra de autoayuda que descubrimos en TikTok. Después de todo, si íbamos a lograr ese sueño inalcanzable, alguien tenía que pagar el costo.

¿Cumple la cultura del hustle lo que promete?

A principios de este año, Elon Musk publicó en X que "Muy pocos empleados... realmente trabajan los fines de semana, así que es como si el equipo contrario simplemente se retirara de la cancha por dos días. Trabajar el fin de semana te da un superpoder." Doce horas después, el mundo supo que los empleados de DOGE estaban trabajando la asombrosa cifra de 120 horas a la semana.

¿Tenía razón Musk? ¿Trabajar más horas nos da poderes sobrehumanos, o su "matemática básica" no cuadra? Veamos más a detalle:

Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que el exceso de trabajo genera un bajo rendimiento. Trabajar más de 55 horas a la semana realmente disminuye tu productividad.

Según Gallup, el riesgo de agotamiento para los empleados comprometidos se duplica cuando trabajan 45 horas o más por semana, aumentando aún más para los empleados no comprometidos.

Tras reconocer el agotamiento como un problema de salud global en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que trabajar muchas horas aumenta significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedades cardíacas.

Otro estudio señala que la vida de un emprendedor duplica el riesgo de depresión y triplica las probabilidades de desarrollar una adicción. Todo gracias a factores que hemos normalizado, como el estrés y el aislamiento laboral.

A pesar de estas alarmantes estadísticas, nuevos hallazgos muestran un cambio. Mientras que los Baby Boomers aún parecen atrapados en la cultura del hustle, generaciones más jóvenes como Millennials y Gen Z priorizan estilos de vida más saludables y el equilibrio trabajo-vida por encima de una mejor paga.

De hecho, este equilibrio es su prioridad a la hora de elegir un nuevo empleo, con Millennials liderando esa tendencia. Es decir, están despertando y comprendiendo la verdad, en palabras de Dolly Parton: No tienes que "estar tan ocupado ganándote la vida como para olvidarte de vivirla".

Cómo dejar el ajetreo para tener una vida que valga la pena vivir

No sé tú, pero si mi mantra #siempreestoyvendiendo me tiene tan absorto que apenas me reconozco, ¿siguen siendo esas horas nocturnas la medalla de honor que creía? Si me empeño tanto que paso de tener una vida plena junto a mis seres queridos a terminar siendo un espectáculo en solitario, ¿valdrá la pena tener "éxito" si considero todo lo que he perdido? Si el estrés implacable está afectando mi salud mental, ¿valen la pena las ganancias si arruino la única vida que tengo?

Hace siete años, decidí que ya no quería ser otro engrane en la máquina del ajetreo sin sentido. Me miré con honestidad y me di cuenta de que ya no reconocía al hombre que veía en el espejo. Había perdido mi autenticidad, lo que me hacía... ser yo. Mi creatividad estaba agotada, y mi trabajo era una copia exacta de mis colegas. Mi ajetreo no solo había afectado mi creatividad, sino mi empresa, mis clientes, mis relaciones y mi bienestar. Era hora de hacer un cambio mi vida.

No, no empecé a meditar a mitad del bosque ni yoga rodeado por cabras, pero sí adopté un conjunto de principios para desacelerarme que todavía conservo. Adoptarlos no solo transformó mi forma de vivir, sino que cambió radicalmente la manera en que manejo mi negocio. Resulta que dejar el ajetreo no acabó con mi empresa, al contrario, nuestros ingresos han aumentado al menos un 30% cada año.

Así opera un verdadero emprendedor:

Trabaja no más de 30 horas por semana y frecuentemente disfruta de fines de semana de tres días.

Prioriza el tiempo con sus seres queridos y consigo mismo.

Mantiene el trabajo como segunda, tercera o cuarta prioridad.

Explora culturas e ideas diversas para desarrollar un intelecto más amplio.

Rechaza sistemas y fórmulas para ganar dinero.

Opera con verdadera estrategia y propósito, donde cada acción está conectada a un resultado medible.

Lidera con empatía y compasión.

Al final, adoptar una mentalidad que prioriza la vida no significa soñar menos ni limitar tu potencial. Significa desacelerar, abandonar el piloto automático del ajetreo, estar enfocado y ser eficiente. Se trata de cuidarnos y elegir estar presentes en lugar de priorizar los rápidos altibajos del rendimiento. Se trata de pasar tiempo con quienes amamos y hacer lo que nos hace sentir vivos. Se trata de construir una vida y un negocio sin sacrificar lo que más importa en el altar de la retórica disfrazada de superación personal.

Bienvenido a la desaceleración, eaquíendonde comienza tu vida como un verdadero emprendedor