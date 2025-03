Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Vivimos en un mundo donde la gente quiere éxito más rápido que nunca. Todos los días leemos historias de personas que triunfaron en poco tiempo, pero la verdad es que esos éxitos "rápidos" tomaron años de preparación y esfuerzo para que esas oportunidades se materializaran.

Como alguien que ha pasado por eso, puedo decirte de primera mano que lo que parece un golpe de suerte es en realidad el resultado de años de trabajo, relaciones estratégicas y una constancia inquebrantable. El momento en el que gané millones en 20 minutos no fue cuestión de suerte. Fue la culminación de una década agregando valor a los demás, perfeccionando mis habilidades y posicionándome para la oportunidad correcta. El éxito no me sucedió — lo construí, una decisión a la vez.

En este artículo, compartiré cómo gané millones en menos de una hora, mis cinco consejos clave para que tú también puedas lograrlo y los errores más comunes en torno al mito del éxito instantáneo.

La verdad sobre el éxito rápido

Las historias de éxito instantáneo que admiras —ya sea Mark Cuban, MrBeast o "Stone Cold" Steve Austin— en realidad no ocurrieron de la noche a la mañana. Su ascenso tomó años de trabajo implacable. Lo que ganaron no fue solo dinero o fama. Construyeron conocimiento, credibilidad y redes que aseguraron que su éxito perdurara.

Eso es lo que la mayoría pasa por alto. El tiempo dedicado a perfeccionar una habilidad, construir relaciones y demostrar valor es lo que diferencia a quienes realmente triunfan de aquellos que se desvanecen.

El conocimiento te evita cometer errores costosos.

Una red sólida te brinda recursos y oportunidades.

La credibilidad garantiza que, cuando hables, la gente escuche.

En mi propio camino como productor de hip-hop, la base que construí a lo largo de los años fue lo que hizo posible que ganara millones de dólares en solo 20 minutos. Tuve la fortuna de saber desde temprano qué quería hacer con mi vida y quién quería ser. Nunca seguí a la multitud ni dejé que otros dictaran mi camino. Desde el principio, entendí que para volverme valioso, tenía que generar valor. No solo haciendo cosas por los demás, sino aprendiendo cosas por ellos. Me convertí en un recurso que ayudaba a otros a verse más inteligentes, más preparados y más capaces. No era solo una persona más intentando subir por la escalera del éxito; era quien se aseguraba de que otros también pudieran subirla.

Esa es la verdadera clave del éxito duradero. No se trata de volverse viral, engañar al sistema o seguir tendencias pasajeras. Se trata de hacer el trabajo, pensar a largo plazo y volverse indispensable. Cuando haces eso, el éxito no solo llega rápido. Es inevitable.

Consejo profesional #1: De verdad, elimina tu ego

He visto a muchas empresas y emprendedores que podrían haber tenido más éxito, pero dejaron que su ego los frenara y arruinara relaciones. Tener un ego inflado te impedirá hacer lo que realmente necesitas hacer, porque estarás demasiado enfocado en tu propia imagen y terminarás tomando malas decisiones.

Mejor, haz cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Yo lo hice, y más adelante me ayudó a tener más influencia y favores a mi disposición. También hizo que mi red de contactos y mi credibilidad crecieran.

Consejo profesional #2: No esperes nada a cambio

No le pongas un límite de tiempo ni una fecha de caducidad a lo que haces por los demás.

Los verdaderos ganadores nunca dejan de ayudar a los demás, porque saben que hacer que otros sean grandes los hace grandes. Si eres de los que lleva la cuenta de lo que hace por los demás o espera una recompensa inmediata por su inversión de tiempo, no estás construido para durar.

Cuando era DJ en la radio, salió una nueva canción llamada "Locked Up" de un artista desconocido en ese momento llamado Akon (sí, ese Akon). Mucha gente no apostó por el tema porque él todavía no era famoso.

Yo fui uno de los primeros DJs en impulsar esa canción, y él se enteró. Poco después, nos conocimos en persona y se mostró muy agradecido. Me dijo: "Por favor, dime si puedo hacer algo por ti." Respondí: "No, estoy bien. Solo sigue haciendo música increíble".

Intercambiamos números y seguí apoyando su música. En ese momento, no tenía idea de que esa conexión sería la base para ganar $20 millones de dólares en menos de 20 minutos.

Consejo profesional #3: Deja que tu trabajo hable por sí mismo

Haz las cosas y actúa de tal forma que la gente se dé cuenta de lo increíble que eres sin que tengas que decírselos.

Años después, después de ayudar a Akon, estaba en el estudio haciendo beats para mí mismo porque había recibido ofertas de contratos discográficos de T.I., Eminem, Ludacris y Jermaine Dupri. Quería mostrarles que mi música no sería solo otro álbum estándar de hip-hop.

Decidí practicar un juego mental justo antes de dar por terminada mi jornada. Me di 20 minutos para hacer una canción. Creé una simple progresión de piano y un loop de batería, y luego comencé a cantar la melodía del coro. Me tomó unos cinco minutos más escribir el coro. Después de juntarlo todo, supe exactamente a quién debía enviárselo y por qué.

Esto fue en 2007, y en ese momento Akon se estaba convirtiendo en una de las mayores estrellas pop del mundo. Titulé la canción "Sorry, Blame It On Me". Sabía que darle esta canción a Akon sería mucho más valioso que usarla para mí y mi proyecto.

Consejo profesional #4: Las relaciones no son solo intercambios

Cuando te preocupas por los demás tanto como por ti mismo, descubrirás un mundo de oportunidades y abrirás puertas que ni siquiera sabías que estaban disponibles.

Me comuniqué con Akon y le dije que tenía una canción increíble para él. Me dijo que se la enviara, pero yo le respondí: "No, iré a buscarte en tu gira y te la tocaré en persona."

Siempre da un paso extra. La iniciativa y la persistencia te diferenciarán de los demás.

Consejo profesional #5: El tiempo es crucial

Cuando trates con personas, no te frustres si no te escuchan. Mejor, aprende a hablar cuando estén listos para escucharte.

Por eso es imprescindible estar frente a alguien cuando intentas lograr algo. De esta manera, puedes saber cuándo es el momento adecuado para discutirlo. Cuando envías un correo electrónico, podría pasarse por alto, ser leído cuando la persona está de mal humor o sin tu explicación. Esto deja espacio para que las cosas se malinterpreten.

Debes hacer todo lo posible por estar frente a las personas. Pero, incluso entonces, debes esperar el momento adecuado para ser más impactante. Créeme, sé que piensas que esta podría ser tu única oportunidad y que debes aprovecharla. Aunque creas que es tu momento para brillar, podría ser lo que frene tu idea. El tiempo es crucial.

Volviendo a la historia de Akon, revisé su agenda y vi que estaba de gira con Gwen Stefani, así que, con la ayuda de mi amigo Kardinal Offishall, quien también estaba en la gira, llegué a uno de sus conciertos y esperé en el backstage. Cuando Akon se acercó, le dije: "¿Recuerdas cuando tenías una historia que contar y nadie te escuchaba, pero yo sí?" Él dijo: "Claro".

Entonces le respondí: "Bueno, necesito que me ayudes a contar una historia." Aceptó grabar la canción.

Entonces, ¿cómo gané millones en 20 minutos?

La canción "Sorry, Blame It On Me" debutó en el puesto #7 de Billboard, se convirtió en una canción de platino y tiene millones de reproducciones en YouTube. Me llevó 20 minutos producirla y escribirla, y me consiguió un importante contrato de publicación y un contrato discográfico con Interscope Records.

¿Pero realmente me llevó 20 minutos? No, me tomó diez años de:

Agregar valor a los demás.

No esperar nada a cambio.

Construir una red poderosa.

Mejorar constantemente mi oficio.

Generar trabajo de calidad de manera constante.

Ayudar a otros a ser grandes.

Eliminar el ego y la codicia.

Preocuparme por los demás tanto como por mí mismo.

Tener paciencia.

Este es un ejemplo de éxito "de la noche a la mañana" que tomó diez años, pero todavía más importante: ha perdurado por más de diez años. Este disco de Akon salió en 2007, y todavía sigo cultivando éxitos, ganando premios y construyendo varias empresas exitosas. Incluyendo mi actual proyecto, The Global Gaming League.

Si lees esta historia y piensas que es única para mí porque no produces música ni conoces estrellas del pop, entonces habrías perdido el punto. Esta historia es relevante para cualquier industria y situación. Pude construir relaciones con personas como Akon gracias a los atributos que antes mencioné.

He construido fuertes relaciones con altos ejecutivos de múltiples industrias: finanzas, videojuegos, tecnología, cine, televisión, deportes y moda, porque estos principios y valores son el denominador común ganador en cualquier industria en la que quieras estar o vida que elijas vivir.

Recuerda: aquellos que buscan el éxito a largo plazo saben que el éxito rápido toma diez años.

El verdadero giro de tuerca y la moraleja de esta historia: nunca creas en el titular. En la historia siempre hay más detalles sobre cómo lograron el éxito que no se cuenta. ¡SIEMPRE!

