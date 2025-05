Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Hay una frase a la que regreso con frecuencia: "La excelencia es la capacidad de soportar el dolor". Es de Isadore Sharp, el fundador de Four Seasons. Mientras más tiempo he liderado equipos y empresas, más me doy cuenta de lo cierta que es la frase — no solo en teoría, sino en la práctica.

Hablamos mucho del liderazgo en términos de visión, capacidad de decisión y estrategia. Pero los mejores líderes que conozco —aquellos a los que la gente seguiría hasta para cruzar el fuego— tienen algo más: la capacidad de absorber el dolor.

Absorber la presión para que otros no tengan que hacerlo

El liderazgo viene con presión. Es parte del trabajo. Pero los mejores líderes no solo manejan esa presión: protegen a sus equipos de ella. Cargan con el peso emocional y estratégico de la incertidumbre para que los demás puedan mantenerse enfocados y con confianza.

No se trata de hacerse la víctima, sino de ser un amortiguador. El tipo de líder que hace que lo complejo se sienta claro, incluso cuando no lo es. El que recibe la llamada a medianoche, toma la decisión difícil o asume la culpa cuando las cosas salen mal — no porque sea fácil, sino porque protege el impulso del equipo.

El "partido de la gripa" de Michael Jordan en 1997 es un buen ejemplo. Anotó 38 puntos visiblemente enfermo durante las Finales de la NBA — no por los titulares, sino porque el equipo necesitaba que absorbiera ese momento y liderara a través de él. Esa misma mentalidad existe en el liderazgo militar de élite, donde los oficiales al mando suelen comer al final, dormir menos y liderar desde el frente. No es un acto — es un principio.

En los negocios, he visto a mentores entrar en conversaciones durísimas en la sala de juntas, recibir críticas de los inversionistas y volver a la oficina con serenidad. No para ocultar la verdad, sino para evitar que el equipo se desmorone. Ese tipo de liderazgo no aparece en un currículum — pero gana confianza con el tiempo.

El dolor es inevitable, pero la capacidad para afrontarlo se construye

Absorber la presión no es algo con lo que se nace. Es una capacidad que se desarrolla. Y, como cualquier músculo, crece con la práctica diaria. Por eso hacer cosas difíciles —a propósito, todos los días— es más que un hábito. Es una mentalidad que moldea cómo se presentan los líderes cuando realmente importa.

Los líderes más eficaces no esperan a que llegue la adversidad para desarrollar resiliencia. Se entrenan para ella. Ya sea tomando duchas frías, enfrentando conversaciones difíciles o reservando tiempo para una concentración profunda, se sumergen en la incomodidad como una forma de preparación. Saben que la claridad en los momentos difíciles no es un accidente — se gana con desafíos constantes y deliberados.

Entrénate para el momento antes de que llegue

Hay una frase atribuida a un Navy SEAL que dice: "No te elevas al nivel de la ocasión. Caerás al nivel de tu entrenamiento". Esa línea se me quedó grabada porque es brutalmente cierta.

Cuando las cosas se descontrolan —siempre sucede— no vas a invocar fuerza de la nada. Vas a responder con lo que hayas practicado. Si has dedicado tiempo a construir resistencia mental y emocional enfrentando situaciones difíciles, vas a mantenerte firme. Si no lo has hecho, lo notarás de inmediato.

Por eso me inspiran personas como David Goggins, quien habla abiertamente del valor de pasar por dificultades voluntarias. No lo hace para impresionar. Lo hace para construir un reservorio del que pueda extraer cuando la vida deja de ser teórica. En el liderazgo, ese momento siempre llega.

Transformar la incertidumbre en acción

Liderar a menudo se siente como estar al borde de lo desconocido, teniendo que tomar decisiones antes de que el panorama sea completamente claro. En esos momentos, la fortaleza no se trata solo de inteligencia — se trata de serenidad. Tu equipo no necesita que tengas todas las respuestas. Necesita creer que no vas a titubear.

Ahí es donde convergen estas dos ideas: absorber el dolor y hacer cosas difíciles. Una es el resultado externo; la otra es el motor interno. Absorber dolor sin construir capacidad te va a agotar. Pero si haces del camino difícil una elección habitual —si eliges enfrentar la fricción en lugar de evitarla—, vas a desarrollar tu habilidad para cargar con más peso y mantenerte firme mientras lo haces.

No soy perfecto en esto. Pero sí soy constante. Todos los días busco pequeñas maneras de desafiarme. Me rodeo de personas que no rehúyen lo difícil. Y cuando llega la incertidumbre, trabajo para transformarla en algo accionable — simplificando lo complicado y haciendo manejable lo abrumador.

El verdadero ROI de hacer cosas difíciles

Es un error pensar que la incomodidad es inherentemente negativa. Yo diría que es un atajo hacia la claridad. Cuando haces del hábito de enfrentar lo difícil tu primera acción —ya sea una conversación incómoda, un cambio estratégico o una nueva iniciativa— fortaleces la confianza en tu capacidad para enfrentar lo que viene. Con el tiempo, esa confianza se vuelve contagiosa.

Los equipos no necesitan líderes perfectos; necesitan líderes constantes. Líderes que se presenten en los momentos difíciles sin perder el equilibrio; que conviertan el dolor en enfoque y la incertidumbre en movimiento; líderes que se han preparado para los momentos que otros temen. Eso es lo que intento construir, una cosa difícil a la vez.