Esto es difícil (y quizás un poco extraño) de admitir, pero nunca pensé que terminaría tratando mal a otras personas de la misma forma en que me trataron a mí en los inicios de mi carrera. Y, sin embargo, lo hice. Caí en una trampa que yo misma construí, repitiendo conductas inapropiadas que ya había visto antes en otros. Creo que ni siquiera era consciente de ello en ese momento.

La trampa se llama "síndrome del jefe tóxico", y una vez que me di cuenta de que lo padecía, tuve que entrar en "modo tratamiento de síntomas" de inmediato. ¿Qué tipo de síntomas mostraba? Bueno, por nombrar algunos: hacía promesas que no cumplía. Usaba incentivos para retener al equipo. Llamaba a mis empleados fuera del horario laboral solo para desahogarme. No, no y no. Dios mío, ¿en qué estaba pensando?

Visto en retrospectiva, supongo que creía que esas medidas harían crecer mi negocio y fortalecerían mis vínculos con el equipo. En realidad, estaba sobrepasando límites, exigiendo demasiado y tratando de compensar mis propias carencias. En lugar de generar lealtad, algunas personas realmente valiosas se fueron de mi empresa. Y déjame decirte algo: nada te hace escuchar a tu corazón como una mala ruptura.

Perder a esas personas fue mi boleto de entrada a una especie de "rehabilitación", y hoy me considero una agente en recuperación que aboga, ante todo, por la regla de oro: tratar a los demás como quieres que te traten. Así fue como llegué hasta aquí.

Confesión #1: No ofrecía capacitación ni retroalimentación, pero exigía excelencia

Cuando mi incipiente agencia de relaciones públicas comenzaba a crecer, creí que todos mis esfuerzos debían centrarse en aumentar la lista de clientes y mostrar ganancias. En ese proceso, fui rápida para criticar, omití pasos fundamentales esenciales y nunca pedí retroalimentación.

Pensaba que liderar significaba simplemente dar órdenes, y aun así esperaba que todos cumplieran con sus responsabilidades sin haberles dado instrucciones claras ni entregables definidos y manejables.

La solución: Cuando el "guion" que yo imaginaba no se estaba siguiendo, tuve que detenerme en seco y empezar, de verdad, a escuchar. Tuve que pedir opiniones para entender por qué no se estaban cumpliendo los objetivos y por qué las personas no estaban destacando en sus funciones. ¿Lo que escuché? Uf. Me obligó a mirarme al espejo con honestidad y darme cuenta de que no estaba brindando capacitación, ni orientación, ni las herramientas necesarias para que mi equipo tuviera éxito.

Ahora sí lo hago. Pido críticas constructivas y doy retroalimentación con intención, diseñada para desarrollar el talento de mi equipo. Implementé un proceso sólido de integración (onboarding) y realizo reuniones periódicas de seguimiento con el personal. Sigo aprendiendo en esta área —a veces todavía me lanzo de cabeza e intento resolver las cosas como persona, no solo como jefa. Pero ya no soy una mujer orquesta dando órdenes a gritos.

Confesión #2: Para ganarme el respeto como jefa, actuaba como un robot

Mientras formaba mi equipo, me daba la impresión de que todos esperaban que fuera profesional. Así que, aunque iba en contra de mi naturaleza, me mostré formal, intenté ser objetiva y consideré una debilidad dejar que alguien viera que, en realidad, no tenía idea de cómo dirigir un negocio. No dudaba en absoluto de mis habilidades en relaciones públicas, pero no dediqué el tiempo suficiente a aprender cómo operar mi agencia como una entidad funcional y bien estructurada.

La solución: La fachada robótica simplemente no funcionaba para mí. Y, ciertamente, tampoco para mi equipo. No era accesible, y percibía distancia y frialdad en el ambiente. Cuando descubrí que lo que todos querían era que fuera auténtica, me sentí liberada para quitarme esas capas (falsas) de invulnerabilidad y mostrar que, en realidad, tenía más preguntas que respuestas sobre la dinámica de equipo.

Al desprenderme de esa piel antinatural y dejar que la gente viera que no lo tenía todo bajo control, me volví mucho más cercana, capaz de mostrar vulnerabilidad y ser mi yo real. Como consecuencia, mis empleados también se sintieron menos restringidos y más abiertos a mostrarse tal como son.

Desde entonces las cosas empezaron a cambiar bastante rápido, y ahora me gusta pensar que la rigidez fue reemplazada por calidez, y que el respeto que me tienen proviene de mi autenticidad, no de una obligación.

Confesión #3: Sentía que el éxito de mi negocio dependía únicamente de mí

Yo soy quien contrata, quien firma los cheques y a quien los clientes acuden cuando hay una queja, así que el destino de toda la operación recae completamente en mí, ¿cierto?

Error. Como dueña de un negocio, aprendes muy rápido que no puedes hacerlo todo sola.

No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, no puedes complacer a varios clientes en un solo día y no puedes tener contento a todo el mundo siempre. "Yo lo haré." "Yo lo resolveré." "Yo puedo arreglarlo." No. Pero nosotros sí podemos.

La solución: Quizás el cambio más transformador en mi agencia ha sido pasar de la mentalidad de "Este es mi negocio" a "Este es nuestro negocio". Tuve que aprender por experiencia que cada persona que trabaja conmigo tiene un impacto único y algo valioso que aportar a la conversación. No solo era agotador intentar cargar yo sola con todo, sino que además mi negocio no se estaba beneficiando de la maravillosa diversidad de perspectivas y habilidades que ya tenía a mi alrededor.

Siempre me sentiré orgullosa de haber iniciado mi negocio como madre soltera con solo un sueño y valiente ingenuidad. Pero lo que realmente convirtió ese sueño en realidad fue empezar a ver a mi equipo como socios, como iguales, como cocreadores. Somos increíblemente más fuertes juntos que separados, y estamos logrando muchísimo más como un equipo unido de lo que yo jamás podría haber hecho sola, como un Atlas cargando el mundo sobre los hombros.

Confesión #4: Invertí en mi negocio en lugar de invertir en mi gente

Cuando las cosas comenzaron a despegar, pensé que necesitaba sistemas, plataformas y conexiones externas para volar alto. Así que destinaba recursos a CRMs y software de productividad, al alquiler de oficinas, suscripciones a servicios de prensa y contratos con profesionales externos para encargarse de los aspectos financieros y legales de la empresa.

Esto no es necesariamente un error —mi negocio requiere muchas de esas herramientas—, pero no puede ser la única manera en que canalizas tus ganancias. Al concentrarme en los engranajes del sistema, perdí de vista lo que realmente hace que el motor de mi empresa funcione: las personas que lo impulsan. Ellas no estaban recibiendo el mismo cuidado que mis libros contables y mis agendas de reuniones, y por eso mismo, no estaba aprovechando su máximo potencial.

La solución: Ahora, mi prioridad es cuidar a mi equipo —sí, incluso por encima de mis clientes—, y el resultado ha sido que hemos pasado de ser simplemente un equipo de trabajo a convertirnos en una tribu leal. Haría cualquier cosa por ellos, y ellos lo saben: ya sea ofrecerles bonos, aumentos de sueldo, retiros presenciales, horarios flexibles o defenderlos cuando enfrentan obstáculos.

Recientemente contraté a una consultora de recursos humanos para evaluar y mejorar la satisfacción en el lugar de trabajo, y todos estamos muy entusiasmados con la iniciativa de impacto social que estamos lanzando, una idea que surgió directamente del equipo.

Al decidir conscientemente ver a mi personal como mi mayor fuente de retorno de inversión, me siento emocionada y motivada por seguir invirtiendo más en ellos, y dejar que los frutos de nuestro trabajo conjunto florezcan como deben. Cuando saben que son mi prioridad, logramos juntos los mejores resultados. Más aún, estamos creciendo profesionalmente juntos, y eso se siente verdaderamente bien.

Cuando comencé en el mundo de las relaciones públicas, recuerdo haber trabajado en ambientes laborales en donde todos eran extremadamente cuidadosos en el trato a sus superiores. Recuerdo haber pensado: "¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos simplemente hacer bien nuestro trabajo y sentirnos apoyados al mismo tiempo?" Incluso entonces, antes de que "tóxico" fuera una palabra de moda, yo ya sabía que el equilibrio de poder estaba mal y que algo no funcionaba.

Sin embargo, yo misma hice sentir así a mi equipo por un tiempo —algo de lo que siempre me arrepentiré. Ahora soy la jefa. Tú eres el jefe. Tenemos el poder de moldear el entorno que creamos y la cultura que cultivamos. No cometas los mismos errores que yo. Haz una evaluación de toxicidad y, si es necesario, entra en modo de recuperación. La salud de tu lugar de trabajo se disparará y tu equipo funcionará de forma más eficaz y abundante que nunca.