No me gusta especialmente mostrarme vulnerable. No es una cualidad que se vea con frecuencia en los líderes de alto rendimiento, y me hace sentir como si estuviera decepcionando a los demás y mostrándome débil al mismo tiempo. Pero es algo en lo que estoy trabajando en este momento: intentar cambiar mi mentalidad y ver la vulnerabilidad como una fortaleza en lugar de una carencia.

¿Por qué? Porque he aprendido que la vulnerabilidad en realidad abre más puertas de las que cierra. Es una cualidad suave, empática, que me hace parecer más humana y menos robótica, lo cual también reduce en gran medida esas vibras de jefa tóxica que los empleadores (bueno, yo) a veces transmitimos.

En este camino de permitirme ser más vulnerable, he descubierto que dos rasgos de mi personalidad han sido particularmente responsables de bloquear ese proceso: mi perfeccionismo y mi necesidad de control.

Reconozco que ambos atributos han sido fundamentales para el éxito de mi agencia de relaciones públicas, pero ahora me doy cuenta de que también han sido ingredientes clave en un estilo de liderazgo que ha hecho que algunos miembros de mi equipo se sientan desmotivados y sin poder de decisión. Justo lo contrario de lo que siempre he querido lograr.

Reemplazar la desmotivación con empoderamiento

Sí, aunque no me daba cuenta, esas tendencias controladoras que yo creía responsables del crecimiento constante de mi empresa durante los últimos 15 años en realidad estaban limitando ese crecimiento y frenando la creatividad de mi equipo. Me tomó muchas conversaciones difíciles con distintas personas llegar a esta conclusión, pero una vez que lo entendí, supe que tenía que hacer algo para cambiar la situación. Porque cuando las personas sienten que les están cortando las alas en sus roles, se van.

Si quería seguir escalando mi negocio en el cambiante mundo de las relaciones públicas, necesitaba compartir parte del control con otras manos capaces y, en el proceso, compartir también los logros y sustituir la mentalidad de "yo" por una de "nosotros". Sobre todo, necesitaba desarrollar confianza en las increíbles habilidades y perspectivas de mi equipo. Los pasos que tomé para lograrlo, pasos que todavía sigo dando, me han permitido ampliar mi visión como emprendedora y convertirme en una mejor líder, con más perspectiva de futuro y una base más sólida.

Aquí tienes tres formas de desarrollar confianza en tu equipo.

1. Contrata a personas increíbles

Cuando empecé por mi cuenta, contrataba a cualquiera que me cayera bien. Podía estar formada en una panadería, conversar con una señora con gran personalidad y, de pronto, ya le estaba preguntando si quería escribir mis propuestas. O estaba en una tienda de manualidades enmarcando el último diploma de mi hija, conocía a un empleado apasionado por la fotografía… y antes de darme cuenta, le estaba ofreciendo trabajo para mi próxima sesión de fotos.

Este enfoque venía con buenas intenciones y generaba buena vibra, pero al final significaba trabajar con personas que no tenían la experiencia necesaria para cumplir con las exigencias del puesto por su cuenta. Como imaginarás, eso no generaba independencia para ninguna de las partes, así que tuve que replantearme por completo mi modelo de contratación.

Hoy, busco habilidades excepcionales desde el primer momento. No necesitas tener décadas de experiencia específica para cada puesto en mi equipo, soy una firme creyente en dar oportunidades a quienes están empezando y en fomentar el talento en crecimiento, pero sí necesito ver un gran potencial y una enorme motivación.

Con mi experiencia en comunicación de crisis para figuras públicas, considero a mi equipo como altamente calificado y competente. Cada integrante brilla en su área de especialidad y destaca en su campo. Por eso, hoy me siento totalmente cómoda delegando tareas que antes insistía en hacer yo misma.

2. Aléjate del correo y de las videollamadas

Hasta hace no mucho, cada día tenía miles de correos en mi bandeja de entrada. No estoy exagerando: miles. ¿La razón? Le pedía a cada miembro de mi equipo que me copiara en absolutamente todo. No estoy exagerando: en todo.

Con el tiempo, esto no solo se volvió inmanejable, sino que quedó claro que era innecesario. ¿De verdad necesitaba ver un mensaje preguntándole a un cliente si prefería usar o no su segundo nombre? Más allá de la cantidad absurda de palabras que leía a diario (y cada noche, y cada fin de semana), una evaluación interna reveló que a mi equipo no le gustaba nada mi "política de cc". Se sentían vigilados, cuestionados y, por supuesto, desconfiados.

Por razones prácticas y humanas, renuncié a mi reinado como la reina del "cc", y todos —yo incluida— somos mucho más felices. Incluirme en todos los intercambios no solo abría la puerta a que me inundaran con dudas y esperaran mi aprobación para cada paso, también limitaba seriamente su capacidad de tomar decisiones, su confianza y sus ganas de ir más allá.

Ya no leo cada correo que se envía a nuestros clientes ni exijo estar presente en todas las videollamadas. (Aclaración: sigo pidiendo que el personal junior me incluya al principio, pero una vez que pasa el periodo de prueba, suelto el control y les dejo manejar sus propios mensajes y reuniones). Esto no solo me ha ahorrado muchísimo tiempo, sino que, más importante aún, me enseñó el enorme valor de soltar: mi empresa no se vino abajo, seguimos más firmes que nunca y, la verdad, nadie necesitaba mi supervisión las 24 horas del día.

3. Contrata a un project manager

Sé que este paso implica una inversión, pero vale cada centavo. ¿Por qué? Porque cuando te liberas de las operaciones diarias de tu negocio, cuando dejas de hacer las agendas, llenar bases de datos, responder dudas de recursos humanos, gestionar solicitudes de vacaciones, reservar viajes o reponer el papel higiénico, adivina qué: por fin puedes enfocarte en el futuro de tu empresa.

Puedes buscar nuevos clientes, desarrollar nuevos productos o servicios, y volver a soñar. ¿Lo mejor de todo? Esta persona no tiene que ser experta en tu industria. Si fabricas protectores de canaletas, no necesita ser especialista en mejoras del hogar. Si tienes un restaurante, no necesita haber ido a una escuela de gastronomía. Solo necesita hacer muy bien una cosa: gestionar, organizar, mantener todo en movimiento y asegurarse de que nada se salga del camino.

Yo llamo a mi project manager el "hada madrina" de mi negocio porque confío en que sobrevuela toda la operación con una vista panorámica y agita su varita mágica justo donde detecta un posible problema. Su papel es destrabar cuellos de botella, dar empujoncitos para que se cumplan los plazos y recordarnos nuestras responsabilidades a todos.

No tiene que estar físicamente en la oficina; de hecho, la mía trabaja de forma remota. Pero sumar este rol a mi equipo me ayudó a soltar el hábito de microgestionar, el síntoma más evidente de mi cada vez más lejano perfeccionismo controlador.

Conclusión

Supongo que todo esto se resume en una palabra: delegar. Si eres un(a) emprendedor(a) extremadamente ocupado(a), como yo, con muchas otras obligaciones y actividades fuera del trabajo, dudo seriamente que tu negocio pueda prosperar y tu equipo realmente brillar sin que aprendas a delegar. Tienes que probarlo. Explorar hasta dónde se puede estirar. Decidir qué estás dispuesto(a) a soltar y qué no.

Pero nunca subestimes el poder de delegar. Cuando sueltas el control y dejas que tu equipo haga aquello para lo que los contrataste, te sorprenderán los resultados. Seguirán buscándote para recibir liderazgo y guía, pero no pisarán el freno ni detendrán el avance esperando tu visto bueno en cada paso.

No tienes que hacerlo desde el primer día ni todo de golpe, pero cuando aflojas el control sobre los detalles del día a día y confías en los profesionales que trajiste para hacer un trabajo verdaderamente profesional, te prometo que no van a caer. Al contrario: se sostendrán unos a otros.