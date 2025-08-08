Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

El conflicto. La mayoría de los emprendedores lo ve como una fuerza temida y disruptiva, algo que hay que evitar a toda costa. Pero si hay algo que hemos aprendido del crecimiento explosivo de las marcas Web3, es que el conflicto puede convertirse en tu mejor aliado.

Especialmente en el panorama en constante evolución del blockchain y las fintech, los desacuerdos, la fricción y la controversia no son obstáculos, sino peldaños hacia una mayor innovación, resiliencia y fortaleza comunitaria.

Aprendiendo de los gigantes de Web3

Las empresas Web3 como Binance, Coinbase y Gemini no triunfaron solo por contar con una sólida tecnología o equipos directivos astutos. Prosperaron porque enfrentaron los conflictos de frente, aprendieron lecciones difíciles en el camino y transformaron esos desacuerdos en un crecimiento tangible.

Tomemos el caso de Binance. Como uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, la compañía afrontó numerosos conflictos, especialmente relacionados con el escrutinio regulatorio y los requisitos de cumplimiento en distintos países. Muchos observadores predijeron que estas presiones regulatorias frenarían gravemente el crecimiento de Binance o incluso la obligarían a salir de ciertos mercados.

Sin embargo, en lugar de ceder ante la presión, Binance decidió apoyarse estratégicamente en esos conflictos. Mantuvo un diálogo abierto con los reguladores, adoptó la transparencia y reforzó proactivamente sus marcos de cumplimiento. Este acercamiento directo convirtió los problemas regulatorios en oportunidades para consolidar su posición como líder confiable y cumplidor en el mercado cripto, lo que contribuyó significativamente a su éxito global sostenido.

Coinbase ofrece otro caso igual de ilustrativo. Como el primer exchange de criptomonedas que cotiza en bolsa en Estados Unidos, se enfrentó a conflictos intensos, en particular por su postura sobre la claridad regulatoria y su relación con organismos como la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos). La empresa desafió abiertamente regulaciones ambiguas y defendió la creación de normas más claras que beneficien a toda la industria cripto.

Esta disposición a enfrentar directamente el conflicto regulatorio no solo elevó la reputación de Coinbase como líder del mercado, sino que también la posicionó como un intermediario confiable entre el mundo financiero tradicional y los mercados emergentes de blockchain. Hoy en día, su postura proactiva ha consolidado su reputación y ha impulsado un crecimiento sostenido, facilitando una mayor adopción institucional y generando confianza.

Fundada por los hermanos Winklevoss, Gemini también enfrentó desafíos significativos, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento normativo y la confianza del mercado. Bajo un estricto escrutinio de los reguladores, Gemini decidió no rehuir el conflicto, sino afrontarlo de forma abierta y transparente.

La empresa se involucró proactivamente con las autoridades regulatorias, convirtiéndose en uno de los primeros exchanges de criptomonedas totalmente regulados en Nueva York. Este enfoque generó una gran credibilidad y confianza tanto entre inversores institucionales como entre clientes particulares, transformando los retos regulatorios en oportunidades estratégicas para el crecimiento y el liderazgo.

Aprovechar el conflicto de forma estratégica

¿Qué lecciones pueden extraer los emprendedores de estos ejemplos? ¿Cómo transformar el conflicto en un acelerador de crecimiento en lugar de una barrera?

Primero, comprende que el conflicto revela dónde necesita mejorar tu marca. Las críticas, los desacuerdos o la fricción ponen en evidencia vacíos en tu negocio, ya sea en la comunicación, el cumplimiento normativo, la estrategia o la transparencia. Binance aprovechó los retos regulatorios como retroalimentación para mejorar de forma significativa sus marcos de cumplimiento. Coinbase convirtió sus conflictos con los organismos reguladores en una oportunidad para consolidarse como un defensor transparente de los estándares de la industria. El conflicto se convirtió en su hoja de ruta para la mejora.

Segundo, utiliza el conflicto para interactuar activamente con tu comunidad. En Web3 y en las fintech, la confianza de la comunidad es clave. Cuando surgen conflictos, involucrarse abiertamente con las partes interesadas fortalece la lealtad y la credibilidad. Gemini lo demostró con eficacia durante sus desafíos regulatorios: en lugar de desestimar las críticas, se comunicó activamente con usuarios y reguladores, mostrando transparencia en sus decisiones y mejorando sus medidas de cumplimiento en respuesta a la retroalimentación. Esta comunicación proactiva transformó a usuarios escépticos en defensores informados y comprometidos.

Tercero, abraza el valor a largo plazo de la resiliencia que surge del conflicto. Todo desacuerdo, interno o externo, fortalece a la organización. El conflicto prepara a tu equipo para manejar de forma más efectiva los desafíos futuros. Las empresas que prosperan en mercados tan volátiles como Web3 no son las que evitan la fricción, sino las que la abrazan estratégicamente para construir resiliencia y adaptabilidad.

Mirando hacia adelante

En el futuro, las empresas más exitosas serán aquellas que gestionen el conflicto de forma estratégica. El sector del blockchain y las fintech sigue siendo joven, dinámico y, por naturaleza, turbulento. Las compañías que prosperen lo harán precisamente porque integran el conflicto como parte del proceso de crecimiento, no como una excepción a él.

En última instancia, el conflicto en los negocios —especialmente en sectores innovadores como Web3— es inevitable. Pero la forma en que respondas está completamente bajo tu control. Binance, Coinbase y Gemini nos ofrecen una hoja de ruta clara: abrazar la fricción, interactuar de forma abierta, adaptarse estratégicamente y salir fortalecidos. Bien gestionado, el conflicto no solo es un aliado, sino tu arma secreta para lograr un crecimiento sostenible y con propósito.