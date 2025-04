Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

No es raro que los emprendedores funcionen con altos niveles de energía, y yo no soy la excepción. Llevo décadas trabajando entre 60 y 70 horas a la semana, y me gusta pensar que no me ha pasado factura. Pero, como muchos líderes empresariales, también he visto cómo mis niveles de energía caían en picada después de proyectos intensivos. Por ejemplo, tras semanas de trabajo a toda máquina preparando nuestra oferta pública inicial (IPO), me sorprendió genuinamente lo agotado que me sentía y cuánto tiempo de recuperación necesitaba.

Ese momento cambió mi forma de pensar sobre la productividad. A los emprendedores les encanta hablar de gestión del tiempo —optimizar agendas para sacar más horas al día—, pero lo que aprendí es que el tiempo no es el verdadero límite. La energía lo es. Puedes planificar tu calendario al detalle, pero si no tienes la energía para ejecutar, nada de eso importa.

Arianna Huffington lo aprendió de la manera más dura cuando colapsó por agotamiento y se rompió el pómulo en el proceso. Muchos fundadores se han llevado al límite creyendo que trabajar más duro era la respuesta, hasta que se estrellaron contra un muro. Con el aumento vertiginoso del agotamiento laboral, estamos viviendo lo que algunos llaman una crisis de energía humana.

¿La buena noticia? La gestión de la energía es una habilidad que se puede aprender, y cuando la dominas, no solo evitas el agotamiento: también desbloqueas niveles superiores de productividad, creatividad y resiliencia.

Aquí te comparto cuatro enfoques que recomiendo para mantener altos tus niveles de energía y hacer que tu negocio prospere.

1. Identifica tus vampiros de energía (y tus fuentes de energía)



No es ningún secreto que una energía baja puede afectar seriamente la productividad. Se estima que la fatiga le cuesta a los empleadores alrededor de $136,000 millones de dólares al año. Pero los líderes que aprenden a gestionar su propia energía —y a aprovechar la de sus equipos— pueden aumentar significativamente su capacidad para dar resultados.

Muchas veces la gestión de la energía va de la mano con la gestión del tiempo, pero no son lo mismo. Mantener alta tu energía también requiere entender exactamente qué la drena y qué la recarga. Si no lo tienes claro, un gran primer paso es llevar un registro de tus actividades diarias.

En mi caso, lo que más me drena no es estar ocupado o tener la agenda saturada, sino el conflicto en las relaciones laborales. El estrés que esto genera literalmente me quita el sueño, especialmente porque una mala relación puede convertirse en un gran vampiro de energía. Por otro lado, las buenas relaciones pueden ser enormes fuentes de energía, y los estudios han demostrado que los líderes que priorizan la construcción de relaciones tienen equipos más productivos, entusiastas y leales.

2. Recupera energía de tareas y personas que te drenan

Puede que no siempre puedas evitar todo lo que drena tu energía, pero sí puedes encontrar formas de gestionar esas áreas problemáticas. Para mí, eso implica invertir en mejorar la situación. He visto a muchos emprendedores abandonar cuando las cosas se complican, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo de arreglar lo que no funciona.

Aquí tienes un ejemplo: cuando una relación con un miembro del equipo va bien, suelo asumir que sus intenciones son buenas. Pero si la relación no marcha bien, tiendo a asumir lo peor. Cambiar esto requiere que me detenga y reprocese su comunicación, imaginando cómo reaccionaría si viniera de otra persona. Es un truco sencillo para cambiar mi perspectiva hacia un marco más positivo, y me ayuda a corregir mis sesgos y reparar la relación.

Sinceramente, todos debemos asumir nuestra parte en lugar de aplicar etiquetas como "vampiro de energía" que culpan al otro. Si dar lo mejor de ti mismo no funciona, entonces quizá sea momento de terminar la relación.

Hagas lo que hagas, no esperes a un momento catastrófico para actuar. Considera contrarrestar los factores que te drenan con actividades que te recarguen. Para mí, eso significa reservar tiempo para lo básico: hábitos de vida como dormir bien, comer de forma saludable, hacer ejercicio y pasar tiempo con la familia, además de crear un entorno de trabajo optimizado para entrar en un estado de flujo. Me he dado cuenta de que minimizar las interrupciones y hacer pausas resulta esencial para mantener altos mis niveles de energía durante el trabajo profundo, y creo que muchas personas también podrían beneficiarse de ello.

3. Si no puedes optimizar una fuente de drenaje de energía, busca una alternativa (a veces puede ser simplemente la aceptación)



Todos tenemos que hacer cosas que no disfrutamos en el trabajo, y a veces no hay forma de evitarlas. Quizás tengas la tentación de eliminar por completo la tarea que te fatiga, pero considera esto: si pudieras optimizar la situación, ¿podría convertirse en una fuente de energía?

Por ejemplo, descubrí que puedo hacer que el networking en conferencias sea más agradable (y menos agotador para un introvertido) si me enfoco en crear conexiones de calidad con dos o tres personas, en lugar de tratar de estrechar la mano de la mayor cantidad posible de personas.

Pequeñas optimizaciones pueden lograr grandes cambios para transformar algo negativo en positivo, pero también he aprendido que aceptar que no todas las tareas van a ser fuentes de energía es útil, y está bien que así sea.

4. Lidera con energía: establece expectativas y mantén el impulso alto

Como líder de un equipo, puedes modelar una gestión de energía saludable, pero también puedes establecer metas y expectativas claras que eliminen discusiones que solo desgastan. Eso significa ser claro sobre quién toma una decisión y cuándo, limitar el tiempo de debate a un mínimo razonable, documentar la decisión y asegurarte de que, una vez tomada, no se vuelva a cuestionar. Fallar en cualquiera de estos puntos puede ser un enorme drenaje de energía para tu equipo.

Tener total claridad sobre la visión general ayuda a mantener el ánimo alto cuando los días se vuelven largos. Además, identificar un punto de cierre y momentos de celebración puede tener un gran impacto en la motivación y la moral (y, de hecho, puede conducir a un mayor éxito). Lo veo cada año durante nuestra campaña de ventas de Black Friday, cuando todos los departamentos se unen para impulsar el éxito y ver nuestro tablero de control alcanza sus objetivos.

Si hay algo que deberías llevarte de todo esto, es esto: gestionar tu energía no es un lujo, es una necesidad. Los emprendedores más productivos no solo dominan sus calendarios, también dominan su resistencia y la de sus equipos. Antes de meter otra hora más en un día ya saturado, pregúntate: ¿estoy gestionando mi tiempo o estoy gestionando mi energía?