Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Hay algo profundamente poderoso en crear y diseñar tu propio negocio: genera una enorme sensación de orgullo y logro. Desde los primeros días perfilando un producto o servicio hasta que diseñas la estrategia de marketing o consigues tu primer cliente, cada paso comienza con una idea, con un diseño. Y eso se guarda muy cerca del corazón, por eso seguido decimos que nuestras empresas son como nuestros "bebés". Pensamos y repensamos cómo queremos que se perciba nuestra marca, al grado de desvelarnos, trabajar sin parar y pulir cada detalle. Pero mientras tanto, dormimos poco, comemos mal o, peor aún, el estrés comienza a distorsionar la percepción que tenemos de nosotros mismos.

Una pregunta que surgió en una conversación reciente con colegas fue: "¿Cómo me convertí en esta persona? ¿En qué momento cambié tanto?" Después de crear negocios y marcas bien definidas, ¿cómo fue que dejamos de trabajar en nosotros mismos? ¿Qué significa diseñarse uno mismo? Después de todo, somos humanos, no empresas. Pero nuestro interior también se moldea, muchas veces de forma inconsciente, por nuestro entorno, infancia, experiencias y relaciones.

Mientras estamos inmersos en el mundo de los negocios, esos cambios pueden aparecer de forma sutil, casi sin darnos cuenta. Es ahí donde comenzamos a desconectarnos de la persona que solíamos ser. Esa desconexión puede hacernos sentir en un lugar ajeno, estancados. Pero hay buenas noticias: recuperar el control sobre ese diseño puede transformar tu vida por completo.

Relacionado: Utiliza estos tres consejos de expertos para convertir tu estrés laboral en combustible creativo

¿Quién te diseñó, en realidad?

Al hablar con mi colega sobre en quiénes nos hemos convertido con los años, me dijo que ya no reconocía a esa persona tan absorta en el trabajo. Seguimos conversando y la escuché analizar todas las voces y experiencias que habían moldeado a esa nueva versión suya... una que no le gustaba. Entonces le hice una pregunta muy simple: "¿Tú cómo te describirías?". Se quedó en blanco. Me di cuenta de que nuestro yo interior suele quedar relegado mientras desarrollamos otras áreas de nuestra vida, sobre todo el negocio.

Escuchamos frases como: "No tienes lo que se necesita", "No tienes un buen perfil", o mi favorita: "No veo valor en tu servicio". Duele. Esas frases pueden dejar huecos que llenamos con suposiciones o pensamientos negativos. Piensa por un momento: ¿cómo todo lo que has oído de clientes, competidores o escépticos ha impactado en tu diseño interior? ¿Crees lo que te han dicho?

Recupera el control de tu diseño

Puede sonar abrumador, pero no te desanimes. No prometo resultados inmediatos, pero aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte a mirar hacia dentro y reconectar con tu verdadero yo.

1. Reflexiona sobre ti mismo: ¿Qué rasgos te gustan de ti? ¿Cuáles te gustaría mejorar? ¿Por qué te gustan, o no, ciertas cosas de tu personalidad? Comienza a pensar en estas preguntas y a formular respuestas en las que realmente creas. Por ejemplo, en una capacitación de ventas que tomé hace años, me dijeron que era demasiado callada y pasiva, y que debía ser más agresiva si quería vender más. Esa crítica me afectó. Me fui a casa y estuve molesta un rato, pensando: "¿Por qué no me gusta ser agresiva al vender?". La respuesta fue clara: porque yo no lo apreciaría como comprador. Así que decidí vender a mi manera: sin presión, escuchando al cliente. ¿El resultado? A los pocos meses me convertí en la vendedora número uno de joyería de oro. No dejé que la voz de mi coach definiera quién debía ser para tener éxito. Hazte las preguntas incómodas, respóndelas con honestidad y vive conforme a tus respuestas.

2. Cuestiona tus motivos: ¿Por qué trabajas tanto? ¿A quién estás tratando de impresionar? ¿Estás invirtiendo en relaciones que no tienen un propósito genuino? Esta también es una forma de reflexión, pero más profunda. Nuestros motivos dicen mucho sobre quiénes somos.

Por ejemplo, hace un tiempo me involucré en el mundo de la moda en Chicago. Iba a varios eventos al día, estaba agotada. Me detuve a pensar: ¿por qué hago esto? Mi respuesta movió algo dentro de mí. Fui desentrañando la verdad: sentía que no era reconocida, que no era nadie en la industria de la moda. Estaba viviendo para un mundo que, en parte, yo misma había construido en mi mente.

Sentía la necesidad de estar presente en todos lados para poder encajar en ese "mundo". Me estaba agotando y generaba estrés en las personas cercanas a mí, todo por tratar de aparentar ser alguien en el mundo de la moda.

La respuesta me sacudió: sentía que no era nadie. Estaba tratando de aparentar ser alguien que no era. Cambié de rumbo, empecé a construir relaciones auténticas, con límites que yo fijaba. Cuestiona tus motivos y respóndete con honestidad. Puede que la respuesta tarde en llegar, pero cuando lo haga, muchas cosas cobrarán sentido.

3. Practica decir lo positivo en voz alta: Así como hablaste de tu negocio y lo hiciste crecer, también debes hablar de ti. ¿Con qué frecuencia dices cosas buenas sobre ti, en voz alta, y no solo en tu cabeza?

Intenta describirte como si hablaras de alguien más. Por ejemplo: "DeAnna es confiada, serena y se exige mucho a sí misma. Es honesta y puedes confiar en ella". ¡Ay, ya me sonrojé! Compara ese tipo de diálogo interior con: "Tengo una sólida experiencia en atención al cliente, he ayudado a empresas a manejar problemas internos. Tengo excelentes habilidades de comunicación. Soy amable, soy querida, y merezco esta vida". Eso suena prefabricado (y no lo digo con ánimo de ofender si estas son las frases que usas).

Si lograste dar los pasos uno y dos, podrás hablar con honestidad y autenticidad sobre tu diseño interior. Podrás hablar desde un lugar real, un lugar que amas.

Relacionado: Cómo liberarte del ciclo de pensamiento excesivo y dominar tu mente

El poder de tu diseño interior

Ese diseño es lo que te permite entrar a una reunión, una entrevista o cualquier sala sabiendo quién eres, sin importar lo que piensen los demás. Puedes ser el pez grande, o el estanque entero, puedes ser la persona que diseñaste. En esa plática que tuve con mi amiga, confirmamos algo: incluso alguien que siente que ha perdido su identidad puede rediseñarse. A eso se le llama storytelling, contar tu historia. Tú decides cómo se cuenta.

Estar consciente de lo que eres es una fuente muy grande de poder. Esa misma energía ha impulsado a algunas de las personas más influyentes de la historia. Y tú también puedes acceder a ella. Todo comienza con un diseño consciente, como emprendedores, no podemos deambular sin dirección. El mundo no perdona eso. No quiero que te pase. Quiero verte vivir tu diseño de vida al máximo. Recuerda que puede cambiar con el tiempo, pero mientras tú decidas esos cambios, no volverás a perderte.

¿Cómo diseñarías tu yo interior? O mejor aún, ¿te gusta tu diseño actual?