Cómo convertirte en un autor emprendedor (o 'autorpreneur') exitoso

Estás sentado en un bullicioso café, rodeado por el delicioso aroma de la bebida recién preparada, la melodía que producen tus dedos al golpear el teclado y la velocidad de tu imaginación fluyendo como las olas que rompen en el mar. Ya sea que estés en un café al lado del canal al este de Londres, en las montañas de la Toscana o en un café ubicado en un jardín en Maui, Hawái, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo en tu proyecto de escritura haciendo realidad tu proyecto de vida. Si esto te parece atractivo, sigue leyendo.

¿Cómo hacer este sueño realidad? La respuesta puede estar en el cautivador reino de los autores emprendedores o autorpreneurs.

Escribir una novela y transformarla en un negocio próspero puede resultar emocionante e intimidante. Pero todo es posible con la pasión por escribir en cualquier parte del mundo y el impulso de dar vida a tu visión editorial. Entonces, embarquémonos en este viaje juntos y exploremos algunas estrategias para lograr el éxito como autor emprendedor. Llega el momento emocionante cuando estas dos facetas, escribir y construir un negocio, se fusionan y se mezclan, lo que te permite convertirte en un exitoso autor.

Convertirte en el narrador, en el novelista

Primero necesitamos escribir un libro. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Pero se puede, porque todos tenemos historias interesantes para compartir y nuestra imaginación creativa para explorar. Por lo tanto, ver el rastro de la tinta en el papel o escuchar el sonido melódico del teclado es mucho mejor que reflexionar. Empieza a escribir esas palabras. Aquí hay tres áreas clave que podrían ayudarte a iniciar.

1. Encuentra tu voz única

Esto significa dejar tus miedos atrás y permitir que tu creatividad sea libre. Escribe sobre lo que te importa, lo que enciende tu pasión. Todos tenemos una voz única; descubre la tuya, esa que te hace diferente de todos los demás.

2. Abraza el crecimiento y el aprendizaje

No existe algo así como "la mejor fórmula" para escribir un libro, pero hay una manera o estructura que podría ayudarte a empezar. Se ha escrito mucho sobre narración de cuentos y técnicas de escritura, incluidos cursos y talleres a los que puedes asistir. Ser un lector voraz es una necesidad y es muy divertido aprender, investigar, ampliar tus conocimientos y disfrutar creando personajes y escenas. Asistí a un taller de elaboración de historias de cuatro días hace unos meses y me uniré a un retiro de escritura de una semana en Italia este año. El aprendizaje nunca termina.

3. Haz de la escritura un proceso de mejora continua

Escribir una novela debe verse como un maratón, no como un sprint, que requiere perseverancia y determinación para desarrollar fuerza y mejorar con cada paso. La tenacidad no es menos importante que el talento — y quizás resulte más importante para el éxito. El talento por sí mismo no escribirá ese libro, pero la perseverancia te empujará a expandir tus horizontes y te permitirá obtener una experiencia valiosa.

Convertirte en un autorpreneur

Escribiste una novela fascinante, pero ahora necesitas conectar con tus lectores. La autopublicación es, de hecho, un negocio; considera los costos iniciales, como la edición, el diseño de la portada, el desarrollo de un sitio web, el marketing y más.

Aquí hay tres áreas clave que te ayudarán como autor emprendedor.

1. Domina el negocio de la autopublicación

Escribir es solo una faceta de ser un autor emprendedor exitoso. También debes comprender a fondo la industria editorial y determinar cómo publicar tu libro. Yo aprendo de autores exitosos que han autopublicado, mi esposo es uno de ellos. También combino años de experiencia en los negocios para mejorar mi viaje de publicación de libros.

Hay talleres y una vasta red de autores de autopublicación y profesionales de la industria para ayudarte a obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito. Asistiré a un seminario de autopublicación en Londres y a otro en Las Vegas este año. El aprendizaje nunca termina y eso sin duda es estimulante.

2. Visualiza una ruta crítica

Al igual que con cualquier otro negocio, tener un plan y claridad de lo que me espera me ayuda a evaluar mi capacidad y apoya la forma en que administro mi tiempo. Tener una ruta crítica me ayuda a establecer mis metas anuales y un plan de alto nivel para los próximos tres años. Es mi panorama general. Me podría descarrilar por aquí y por allá, pero eso también es parte del viaje. La vida sucede; el café ayuda.

3. Ten un plan de marketing

Si bien publicar tu primer libro es sin duda un gran logro, los posteriores pueden allanar el camino para convertirte en un autor emprendedor exitoso. Pero, aunque tu libro sea excepcional, el marketing efectivo sigue siendo necesario para que tu historia llegue a tus lectores.

Haz que las redes sociales trabajen para ti y aprende de las historias de éxito poco convencionales. Publicar un libro será genial, pero tu segundo o tercer libro iluminarán tu camino para convertirte en un autor emprendedor exitoso.

De los sueños a los estantes de libros y más allá

El viaje de un autor y emprendedor primerizo es una aventura emocionante y satisfactoria. Con dedicación y voluntad para abrazar un nuevo camino, puede conducir a hermosas posibilidades. Toma tu pluma, laptop y taza de café, y comienza a escribir tu historia de éxito.

Imagina esto: estás sentado en una mesa detrás de impresionantes pilas de libros, y tus fans están haciendo cola para obtener sus copias autografiadas. Imagina las posibilidades que se te abren mientras escribes tu próximo libro en algún lugar del mundo al que siempre soñaste ir.

Redoble de tambores, por favor; Ahora has entrado en el fascinante mundo de ser unnómada.