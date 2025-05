Ser "founder" de una empresa no es sólo no desviarte de hacia dónde quieres llegar y perseguir el objetivo final.

Ser founder de una empresa no siempre es lo mismo que ser el líder de esa compañía. No basta con ser el creador de un negocio, se requiere de varias cualidades y acciones para ser un líder no sólo del equipo, sino de la industria.

"No te conformes con ser CEO, aspira a ser referente, a ser puente, a ser voz de una nueva manera de hacer las cosas. Porque la industria no va a cambiar sola. Se necesitan líderes que incomoden y que inspiren al mismo tiempo", dijo a Entrepreneur en Español, Jairo Trad, CEO y cofundador de la startup de tecnología para eficientar el riego en agricultura, Kilimo.

Originario de Argentina, Trad fue reconocido este abril por el World Economic Forum como parte de la nueva generación de Young Global Leaders (YGL) 2025, una comunidad que reúne a los líderes más destacados del mundo menores de 40 años por su impacto en los negocios, la sociedad y la sustentabilidad.

Para Trad, fundar una empresa es sobrevivir (en un principio). "Estás apagando incendios, validando ideas, buscando los primeros aliados. Pero llega un punto en que te das cuenta de que no se trata de vos, sino del sistema que estás ayudando a transformar. Ese momento —ese clic— es cuando pasás de founder a líder. Es dejar de pensar en 'mi idea' y empezar a pensar en 'nuestro impacto'", dijo quien ahora forma parte de la comunidad de YGL, conformada por más de 1,400 líderes de más de 120 países.

Pasar de emprendedor a líder es un proceso que, a menudo, se transita en soledad y requiere de saber guiar a un equipo y dar la cara por él cuando sea necesario, compartió a Entrepreneur en Español, Juan Pablo Chavez, CEO y cofundador de Axend, un marketplace que permite a las personas descubrir, filtrar, comparar y acceder a oportunidades óptimas de inversión.

Chavez es emprendedor desde los 17 años y hasta ahora ha sido fundador de cinco empresas en México, de las cuales aprendió de aciertos y fracasos. Axend ha sido su escuela de liderazgo. Durante ocho años, junto con su cofundador, Quetzal Montes, ha aprendido a motivar a su equipo, conformado por 19 personas, y ayudarlo a crecer.

Ser fundador de una empresa no es sólo no desviarte de hacia dónde quieres llegar y perseguir el objetivo final. Ser fundador también requiere ser un líder natural o convertirse en uno siguiendo los pasos que se presentan a continuación.

El camino de founder a líder

1. Construye bajo la empatía y la humildad

"Un líder que no escucha no construye nada duradero", afirma Trad, quien también considera que para ser un líder se requiere de humildad. "Porque si no aprendes de tu equipo, no llegarás lejos".

Chavez coincide en que la empatía es muy importante para liderar un equipo diverso donde hay personas de todo tipo de generaciones. Es importante ser un líder empático para así entender mejor los objetivos y resultados clave de cada colaborador.

2. Predica con claridad

"Tenés que poder transmitir una visión que sea tan fuerte que incluso otros quieran hacerla suya", dice Trad. De esta manera el líder se convierte en un guía y maestro que llevará a todo el equipo a lograr los objetivos de la empresa.

3. Preocúpate por el bienestar de tu equipo

Un líder debe asegurarse de que su equipo cuente con la seguridad requerida por la ley en el espacio de trabajo y dar beneficios extras. Chavez dice que en Axend dan apoyo para asistencia psicológica e incluso implementan otro tipo de actividades de bienestar, como ejercicios de respiración holoscópica.

4. Trabaja en tu propia inteligencia emocional

Para Chavez esto es la base de todo. Como líder debes tener esa cualidad, asegura. Si no la tienes hay que trabajarla, ir al psicólogo constantemente y leer sobre temas de inteligencia emocional, recomienda.

5. Suelta el control

Trad, de Kilimo, reconoce que suena simple, pero no lo es. "Cuando arrancás, hacés todo. Después, tenés que confiar. Tenés que dejar que otros tomen decisiones, incluso que se equivoquen".

El joven emprendedor confiesa que su mayor reto fue dejar de ser el cuello de botella y convertirse en habilitador. "Eso duele un poco al ego, pero es lo que permite escalar impacto".

6. Da la cara ante la adversidad

"Nada como dar la cara en esta vida", recomienda Chavez. "Ese ha sido de mis principales retos, muchas veces se piensa: 'mejor que lo maneje alguien más'. Pero ante algún problema me gusta siempre dar la cara, aunque lleve mucho estrés".

Chavez dice que esto lo aprendió del libro Almanaque de Naval Ravikant, escrito por Eric Jorgenson, quien recopila y organiza las enseñanzas y filosofía de Naval Ravikant, un empresario e inversor estadounidense nacido en India, cofundador de AngelList, que invirtió en las primeras etapas de Uber, FourSquare, Twitter y Postmates.

7. Sé disruptivo en tu industria

Trad recomienda esto desde todos los niveles. "Primero: sal de la burbuja. Hablá con tu cliente, entiende su dolor real. Segundo: no compitas solo, construí comunidad. Y tercero: sé incómodo. Incomodá al status quo, pero también a tu propia idea de liderazgo. Porque si tu proyecto tiene el potencial de cambiar algo grande, entonces tu liderazgo tiene que crecer a esa altura".

Asimismo, ambos emprendedores coinciden que para ser un líder se requiere de resiliencia, de confianza en sí mismo para asumir riesgos sin miedo.

Tras diez años emprendiendo en Kilimo, Trad asegura que su estilo de liderazgo se volvió más colaborativo, más enfocado en construir puentes. Y, luego de ocho años de Axend, Chavez ha aprendido a seguir su intuición y a dirigir con el ejemplo al trazar la ruta hacia dónde va la empresa.

