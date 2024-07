Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En Walden, Henry David Thoreau observó que "Nunca podemos tener suficiente de la naturaleza", y una de las cosas que amo de trabajar en la sede de Jotform en San Francisco es lo accesible que es la naturaleza. Puedo dar un paseo rápido en bicicleta a un puñado de playas, así como a un muelle lleno de leones marinos. Si tengo ganas de hacer senderismo, los picos altos me llaman desde casi cualquier dirección. Si manejo unos 30 minutos al norte, puedo llegar al Parque Nacional Muir Woods, que tiene más de 550 acres de un denso bosque. Este lugar, en particular, es perfecto para lo que se llama un "baño de bosque", que, junto con sesiones de sudor matutinas y siestas energéticas, me ayuda a sentirme más feliz, más productivo y saludable como emprendedor.

El término baño de bosque (shinrin-yoku), conceptualizado por primera vez en Japón en la década de 1980, fue el producto de una campaña gubernamental para animar a las personas a encontrar alivio del entonces desenfrenado agotamiento por el auge tecnológico, aprovechando los extensos bosques protegidos del país. La idea era, y sigue siendo, sumergirse en el bosque y absorber su entorno utilizando los cinco sentidos: ver los árboles y apreciar su magnitud colosal, oler las hojas, escuchar los sonidos de la naturaleza, sentir el aire fresco y saborear productos recolectados (con la debida precaución).

Por supuesto, funcionó: el baño de bosque relajó a las personas, y en los últimos años se ha visto un número creciente de estudios que confirman múltiples beneficios para el bienestar. Para empezar, puede reducir significativamente tanto el estrés como la presión arterial en particular: inhalar los compuestos derivados de los árboles llamados fitoncidas reduce las concentraciones de hormonas del estrés y aumenta la actividad de los glóbulos blancos que combaten las infecciones.

Relacionado: Cómo liberarte del ciclo de pensamiento excesivo y dominar tu mente

Si sientes que no bastan los beneficios para la salud y el bienestar, piensa en cómo salir influye de manera positiva en tu desarrollo personal/profesional y en tu productividad a largo plazo. Como emprendedores, tendemos a enfocarnos en las grandes victorias: conseguir un nuevo cliente o completar un gran proyecto. Las redes sociales solo nos alientan a enfocarnos en estos momentos que podemos compartir, pero esas victorias se describen como "mayores" por una razón: no ocurren todos los días. Para la mayoría de los ejecutivos, y en particular para emprendedores como yo, la norma es escalar lenta e intencionalmente. Pero para mantener la productividad y la motivación entre estas grandes victorias, es esencial cuidar tu salud, incluyendo aspectos mentales y espirituales. Esto puede sonar simplista, pero es un énfasis que me ha servido durante varias décadas y una filosofía que comparto con mi equipo.

Relacionado: El burnout amenaza el bienestar y la productividad de los empleados: así puedes evitar que se infiltre en tu lugar de trabajo

Incluso cuando no puedo conducir hasta Muir Woods, hay maneras de practicar los principios básicos del baño de bosque, pero el primer principio es dejar los dispositivos atrás. Esto, al principio, puede causar ansiedad (nomofobia), pero resulta vital. Como explica el Dr. Qing Li, autor de Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness, "Deja que tu cuerpo sea tu guía. Escucha hacia dónde te quiere llevar".

He descubierto que desconectarte del mundo digital es la única manera de involucrar todos mis sentidos. Aunque no estás en el bosque, puedes dar un paseo por un parque o a lo largo del paseo marítimo y dejarte absorber por el entorno. Esto puede producir un estado de "suave fascinación", en el que la atención se capta aparentemente sin esfuerzo, pero esto solo puede ocurrir cuando la mente no está luchando por procesar un diluvio de estímulos visuales que compiten entre sí (como ver tu feed en X).

Aunque no puedas estar afuera, hay formas de recrear algunas de las cualidades que se encuentran allí. Tal vez una taza de té terroso, y/o seguir el ejemplo de mi esposa, quien me regaló aceites esenciales que tengo el hábito de rociar en la oficina cuando el estrés aumenta. Un estudio de 2022 de la Universidad de Sydney reveló que el simple acto de ver un video de una escena natural puede tener un efecto restaurador. (El Redwood Zen Den o las cámaras en vivo de los leones marinos en el Muelle 39 de California están entre mis favoritos).

Y, porque vale la pena automatizar casi cualquier cosa que valga la pena, también recomendaría programar descansos para el baño de bosque con anticipación. En mi libro, Automate Your Busywork: Do Less, Achieve More, and Save Your Brain for the Big Stuff, describo algunas de mis herramientas favoritas para organizar/recordar descansos, incluyendo Eye Rest Reminder, Pomofocus, Stretchly y Take a Break.

Relacionado: No tienes que renunciar a tus ambiciones profesionales por tu vida personal. Aquí te explicamos cómo equilibrarlas

Al igual que muchos emprendedores, tengo una relación de amor-odio con la tecnología. Las mismas herramientas que impulsan mi trabajo también pueden absorber energía, dejándome agotado, así que he tenido que encontrar maneras de equilibrar actividades digitales y analógicas, y ahí es donde entra el baño de bosque. Me brinda un descanso muy necesario de esa pantalla iluminada con luz azul y restaura un sentido de asombro. También me calma, y cuando vuelvo de un rápido chapuzón en la piscina natural, el resultado es que me siento más feliz y motivado.