Trabajar en pro de la longevidad requiere de tomar mejores decisiones para uno mismo, y mi camino hacia una vida más saludable estuvo lleno de giros y vueltas inesperadas. La idea me iluminó al convertirme en padre y llegar a mis 30 años. De repente, el ritmo ajetreado ya no me parecía tan atractivo. Tener una agenda repleta, tanto de compromisos sociales como profesionales, resulta agotador. Sin olvidar que todas mis articulaciones crujían y el peso extra alrededor de mi cintura parecía no irse nunca.

Así me sentía en 2022, ahora vamos rumbo al 2025, pero puedes optar por mejorar tu salud a partir de hoy. Para ser sincero, estaba agotado, con sobrepeso y algo perdido. Trabajaba 24/7, consumía mucha comida chatarra y hacía muy poco ejercicio. Finalmente, decidí poner un alto, no quería sentirme así las siguientes décadas. Además de ser un líder más comprometido, quería ser un padre activo, necesitaba estar presente para mi familia sin sentirme agotado o sin aliento.

Después de decidir mejorar mi salud, prometí enfocarme en la longevidad, la salud y el biohacking. Después de tres años, perdí más de 60 libras y me mantuve así por más de dos años. ¿Fue fácil? ¡No! No seguí las dietas de moda ni intenté soluciones rápidas, cambié para vivir más tiempo, más sano y feliz.

No estoy aquí para ofrecer una solución universal, estoy aquí para compartir algunas lecciones que transformaron mi vida. Si algo de esto te inspira, quizá también cambies tu rumbo.

Siempre duerme bien por las noches

¿Qué pensarías si te dijera que dormir puede alargar tu vida? Es cierto. En un estudio con 172,321 adultos, se descubrió que los hombres que duermen adecuadamente viven al menos cinco años más que aquellos que no lo hacen. En el caso de las mujeres, son dos años. Tiene sentido: el sueño no solo es reparador, impacta la salud de muchas maneras, incluyendo el peso, el bienestar emocional, la presión arterial, la diabetes y el rendimiento físico y mental. Sin embargo, la mayoría de los adultos recortan sus horas de sueño.

Después de priorizar un buen descanso, todo lo demás —pérdida de peso, niveles de energía y claridad mental— mejoró. Uno de los factores más importantes fue contar con un buen colchón, sábanas ajustadas y un purificador de aire.

No me di cuenta de cuánto había comprometido mi sueño hasta que empecé a despertar sintiéndome realmente descansado,

Terapia de calor y frío

Como parte de mi plan de bienestar, también he probado la terapia de calor y frío, una tendencia que ha demostrado ser increíblemente efectiva. Ahora dependo cada vez más de mi sistema de sauna seguido de inmersiones en agua fría. El sauna me ayuda a eliminar toxinas y mejorar la circulación, mientras que la inmersión en agua fría me revitaliza mental y físicamente. Combinar ambos me hace sentir mentalmente alerta y físicamente lleno de energía. Los días en que me siento agotado, esto es lo que logra impulsarme.

Terapia de luz: apoyando la salud celular

La terapia de luz roja se ha ganado una sólida reputación en temas de longevidad, así que decidí probarla. La luz roja apoya la reparación celular, reduce la inflamación y estimula el crecimiento del cabello.

He usado el gorro láser Capillus Spectrum para reducir la pérdida de cabello, gracias a la terapia de luz, he notado una mejora notable en la apariencia de mi piel y en mi recuperación general. Como muchos, sigo esperando que me crezca el cabello, pero al menos no he perdido más.

Herramientas de biohacking: mejorando el equilibrio y la fuerza

Estas son algunas herramientas de recuperación que he utilizado:

Panel de terapia de luz roja Rouge Ultimate G3: Lo uso en casa para sesiones de terapia de luz dirigida.

Lo uso en casa para sesiones de terapia de luz dirigida. Tabla de equilibrio GIBBON GiBoard: Esta herramienta me ha resultado muy útil para fortalecer el core y mejorar el equilibrio. A mi familia también le encanta, mis hijos disfrutan intentándolo, incluso compré una para la oficina, y la uso todos los días.

Esta herramienta me ha resultado muy útil para fortalecer el y mejorar el equilibrio. A mi familia también le encanta, mis hijos disfrutan intentándolo, incluso compré una para la oficina, y la uso todos los días. Báscula inteligente WITHINGS: Con esta báscula conectada a mi teléfono, puedo monitorear fácilmente mi composición corporal y peso.

Aunque sean pocas, estas herramientas tienen un impacto significativo, ya sea para analizar datos o pasar un momento divertido con mi familia, cada artículo ha agregado valor a mi rutina.

Levantar pesas: desarrollando fuerza

El entrenamiento de fuerza es otro pilar de mi estrategia de bienestar, practicándolo regularmente puede prolongar la vida. En un estudio realizado a lo largo de ocho años se encontró que, agregar un entrenamiento de fuerza a 2.5 horas de ejercicio aeróbico a la semana reduce el riesgo de muerte en un 30%.

Construir músculo ha mejorado mi físico, impulsado mi metabolismo y protegido mis huesos.

Al principio, levanté pesos ligeros y gradualmente lo fui aumentando. Con el tiempo, he logrado un progreso increíble, y mantenerme físicamente fuerte es uno de mis objetivos más importantes. Levantar pesas fortalece los huesos además de brindar la definición muscular que deseas.

Nutrición y suplementos

"Somos lo que comemos." Según investigaciones en el Reino Unido, llevar una dieta más saludable puede aumentar la esperanza de vida hasta en diez años.

La nutrición ha jugado un papel fundamental en mi transformación en cuanto a pérdida de peso y salud. Enfatizo las verduras, proteínas magras y grasas saludables para mantener una dieta equilibrada. Además, reducir los alimentos procesados, las bebidas azucaradas y los carbohidratos en exceso ha mejorado drásticamente mis niveles de energía.

Leí que para mantenerte saludable al comprar alimentos, evita aquellos con ingredientes listados. Esto significa leer las etiquetas. No compres ni comas comidas de latas o cajas que contengan una lista de cosas que nunca has oído. Por ejemplo, los frijoles deberían ser solo frijoles, no frijoles más un montón de sustancias desconocidas. Simplemente come los frijoles, o el brócoli, o el filete. Si puedes, evita todas las salsas.

Para aumentar la longevidad, he añadido estos suplementos a mi rutina:

Proteína de suero (Whey Protein): Además de proporcionar aminoácidos esenciales para la reparación muscular, este polvo de proteína limpia contiene isotiol, que se supone es antiinflamatorio, antimicrobiano y neuroprotector.

Además de proporcionar aminoácidos esenciales para la reparación muscular, este polvo de proteína limpia contiene isotiol, que se supone es antiinflamatorio, antimicrobiano y neuroprotector. Blueprint Stack de Bryan Johnson: Este conjunto de suplementos apoya la salud celular, la función cognitiva y la energía. Debido a mi alergia a los frutos secos, no puedo usar todos los productos, pero sigue siendo una base sólida para los suplementos de longevidad.

Este conjunto de suplementos apoya la salud celular, la función cognitiva y la energía. Debido a mi alergia a los frutos secos, no puedo usar todos los productos, pero sigue siendo una base sólida para los suplementos de longevidad. Suplemento de fibra total (Total Fiber Supplement): La fibra es esencial para la salud intestinal y la sensación de saciedad. Tomo un suplemento de fibra como parte de mi régimen de salud digestiva.

La fibra es esencial para la salud intestinal y la sensación de saciedad. Tomo un suplemento de fibra como parte de mi régimen de salud digestiva. Ácidos grasos Omega-3: Además de reducir la inflamación, los Omega-3 son vitales para la salud del corazón y la función cerebral. Para asegurarme de obtener la cantidad adecuada de aceite de pescado, lo tomo en el desayuno y el almuerzo todos los días.

Recuerda, antes de hacer cambios significativos en tu dieta o en los suplementos que tomas, es recomendable consultar a un profesional de la salud.

Reflexionando sobre el camino

"Al mirar hacia atrás en este viaje de casi tres años, estoy increíblemente agradecido por la guía, los recursos y el apoyo que me han ayudado a llegar hasta aquí. Como resultado de perder peso y sentirme más saludable, he explorado muchas facetas del bienestar. También cuido los factores relacionados con el estrés y no me permito preocuparme excesivamente o quedarme estancado en estados extremos de preocupación y agitación. Tu programa de salud no funcionará si constantemente te alteras por algo que en realidad no es importante.

Para cualquiera que esté comenzando su propio viaje, mi mejor advertencia es que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Muchas voces no saben de lo que están hablando, o pueden afirmar cosas no comprobadas. He observado, leído, estudiado y consultado a profesionales para tratar de mantenerme equilibrado. Antes de hacer cualquiera de estas cosas por mi cuenta, me he asegurado de considerar aquello que ha demostrado ser efectivo con el tiempo."

Invertir en ti comienza con pequeños pasos, consistencia y apertura al cambio. La longevidad no tiene que ver con la perfección, sino con crear un estilo de vida saludable. ¿Estás listo para el 2025? Yo estoy ansioso por seguir explorando nuevos caminos y redefiniendo lo que significa vivir más, y, todavía más importante, vivir bien.