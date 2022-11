Este es el emprendimiento de Noah Schnapp, la estrella de Stranger Things

Además de actuar Noah Schnapp, quien hace el papel de Will Byers en Stranger Things, es un emprendedor. El joven de 18 años es el cofundador de tbh, un producto vegano que pretende competir con la Nutella.

Pierre Suu | Getty Images

Al lado de Elena Guberman (la CEO de la empresa) y de Ba Minuzzi (inversionista y fundadora de UMANA, fondeadora que ayuda a los emprendedores a generar valor), Schnapp está invitando al público en general a invertir en el producto hecho a base de avellana, pero con menos azúcar que la Nutella.

Según se explica en su página web, tbh (iniciales para to be honest) tiene la mitad de azúcar que la Nutella, el doble de avellanas y no utiliza aceite de palma cuyo uso tiene un impacto negativo en el medio ambiente. El producto es vegano, tiene tres veces más proteína y no contiene gluten.

En la página de su producto, Schnapp explica: "Voy a ser honesto, mi bocadillo favorito solía ser 'esa' crema de chocolate y avellanas. Tú la conoces. Me la comía en todo. Era mi comida reconfortante, mi merienda preferida y mi desayuno básico.

"Me sorprendí y me desanimé brutalmente cuando me asomé detrás de la cortina y aprendí sobre lo que le ponen al producto y, peor que eso, lo que nos quita. Las avellanas no son el ingrediente principal y la cantidad de azúcar por sí sola me hizo darme cuenta de que no me estaba haciendo ningún favor. Y en última instancia, el aceite de palma es responsable de la deforestación masiva y eso era algo que no podía apoyar.

"Me negué a imaginar un mundo sin mi bocadillo favorito, así que comencé a trabajar en tbh, una crema honesta de cacao de avellanas que es mejor para ti y mejor para el planeta... Ah, y es deliciosa".

Noah Schnapp y su equipo han abierto una página en Republic para invitar a la gente a sumarse a la causa y convertirse en inversionistas del proyecto por medio del crowdfunding. Quienes decidan invertir en el proyecto obtendrán beneficios como descuentos vitalicios y la oportunidad de convivir con el actor en eventos de la empresa.

Schnapp cuenta con más de 27.5 millones de seguidores en Instagram. La cuenta de tbh ya tiene 161,000 seguidores.