Me considero un lector voraz. Le atribuyo a los libros el haberme ayudado a lanzar Jotform, mi empresa, y a mantenerla a flote en tiempos de crecimiento, crisis y transformación.

Amo la lectura porque tiene el poder de transmitir conocimiento y sabiduría. Cuando inicié mi negocio, sabía mucho sobre programación, pero casi nada sobre cómo gestionar personas. Así que la primera vez que abrí la obra fundamental de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, fue como descubrir un mapa que no sabía que necesitaba. A las lecciones de Carnegie le debo gran parte de mi formación como líder, y he regresado a ese libro una y otra vez.

Como alguna vez dijo Albert Einstein: "Lo único que realmente tienes que saber es la ubicación de la biblioteca". Estoy completamente de acuerdo. Los libros, así como artículos y otras publicaciones, me han enseñado a priorizar mi tiempo, me han presentado nuevas tecnologías, han perfeccionado mis habilidades de gestión de proyectos y mucho más.

En otras palabras, la lectura me ha puesto en el camino para convertirme en un polímata, un experto en múltiples disciplinas. Aunque aún me falta mucho para poder decir que domino la mayoría de los temas que estudio, creo que tener un amplio conocimiento en más de un área es fundamental para los emprendedores. Aquí te explico por qué.

¿Qué es un polímata?

Ser un polímata implica ser un experto en diversas disciplinas, pero la definición completa es un poco más compleja e interesante.

La palabra "polímata" proviene del griego polumathēs, que se traduce como "haber aprendido mucho". Sin embargo, más que solo tener un conocimiento profundo en distintas áreas, los polímatas encuentran la manera de integrar ese conocimiento. Como lo describe The Observer, un polímata es alguien que se vuelve competente en al menos tres dominios distintos y los combina para desarrollar una habilidad única dentro del 1% superior.

Muchas de las figuras más prominentes de la historia fueron polímatas, desde Leonardo da Vinci, cuyo conocimiento abarcaba desde la pintura hasta la ingeniería, hasta Steve Jobs, quien combinó su profundo entendimiento de la tecnología con el diseño.

Históricamente, ser generalista ha tenido mala reputación ("Equipado con cuchillos por todas partes, pero ninguno afilado", dice un refrán chino). Pero, como lo demuestran da Vinci, Jobs y muchos otros, dominar diversas áreas del conocimiento es la fórmula más segura para alcanzar el éxito.

Dominar diversas habilidades a través del bootstrapping

Si ser un polímata antes era útil, hoy en día resulta absolutamente crucial. Con la capacidad de la inteligencia artificial (IA) para realizar tareas especializadas y una economía que exige cada vez más adaptabilidad, nunca ha habido un mejor momento para diversificar tu conocimiento.

Tener conocimientos diversos en múltiples disciplinas es una gran ventaja, especialmente para los emprendedores.

Para los emprendedores, una de las mejores formas de desarrollar este conocimiento es a través del bootstrapping. ¿Recuerdas que mencioné que, antes de lanzar mi negocio, no tenía idea de cómo gestionar personas? Lo mismo ocurrió con mi experiencia en marketing, soporte técnico, diseño gráfico y muchas otras áreas. Por mucho tiempo, mi empresa fue un equipo de una sola persona, así que tuve que asumir todos los roles para sobrevivir.

No diría que soy un experto en todas esas áreas, pero incluso el proceso de aprender sobre ellas fue invaluable. Poder pensar como un especialista en marketing, por ejemplo, me ha ayudado a conceptualizar productos de manera más efectiva. Resolver problemas directamente con los clientes me permitió identificar puntos de dolor que nunca habría descubierto si hubiera adoptado un rol menos práctico.

Ser un fundador que creció a través del bootstrapping me obligó a aprender la mitad de las habilidades que tengo (y que utilizo a diario). Sin ellas, sería un líder completamente distinto, y probablemente, uno menos capaz.

Cómo aprender de manera efectiva

Si quieres aprender, algunas técnicas son más efectivas que otras. Una práctica que me gusta para retener información es la repetición espaciada, que consiste en exponer repetidamente el cerebro a la información a lo largo del tiempo, en lugar de intentar absorberla toda de una vez.

Por ejemplo, Gabriel Wyner, autor de Fluent Forever: How to Learn Any Language and Never Forget It (Fluido para siempre: Cómo aprender cualquier idioma y nunca olvidarlo), explica que, practicando un idioma durante 30 minutos diarios por un período de cuatro meses, es posible aprender y retener 3,600 tarjetas de memoria con un 90-95% de precisión. No solo aprenderás nuevo vocabulario y gramática, sino que hacerlo gradualmente evita que el proceso se vuelva tedioso.

Otro truco que utilizo para retener lo que aprendo es enseñárselo a alguien más. Puse esto en práctica cuando tomé mi licencia por paternidad tras el nacimiento de mi segundo hijo. En lugar de intentar equilibrar mi negocio con el tiempo que pasaba con mi recién nacido, entrené a mis empleados para que hicieran mi trabajo mientras yo estaba fuera. Esto no solo me permitió desconectarme por completo durante mi descanso, sino que también me ofreció una especie de curso de actualización sobre mis propias responsabilidades. El físico ganador del Premio Nobel Richard Feynman también era un defensor de este método. Como él decía: "Si no puedes explicarlo en términos sencillos, entonces no lo entiendes".

La mayoría de nosotros hemos crecido con la idea de que especializarnos en un solo campo es el camino correcto. Elegimos un área de enfoque y pasamos nuestra vida trabajando en ella. Sin embargo, tener conocimientos diversos en múltiples disciplinas es una gran ventaja, especialmente para los emprendedores. Aprender ampliamente y conectar ideas de distintos campos permite comprender el mundo de una manera más profunda y única.