Hoy, la automatización está revolucionando industrias; en paralelo, la exploración espacial avanza con proyectos como los viajes a Marte y la genética pule cada vez más los diagnósticos. Sin embargo, no todo es "miel sobre hojuelas" y no todos abrazan a la tecnología con la misma convicción.

He tenido la oportunidad de conversar con amigos que no han negado su miedo ante la incertidumbre que trae consigo la digitalización y los nuevos modelos de negocio. Esto, la verdad es que no es infundado, adaptarse a procesos distintos implica una inversión en tiempo y recursos, además de suponer un riesgo para la operación.

Muchas veces olvidamos que la tecnología asegura nuestra supervivencia, porque cuando falta el dinero, el conocimiento, la experiencia y el tiempo, el miedo se instala. Y con razón. Una empresa que ha operado igual durante toda su vida, de pronto se encuentra en una disyuntiva y enfrenta una decisión "de vida o muerte": ¿adoptar la transformación digital o aferrarse al modelo conocido, el tradicional y el que parece más seguro?

Como en una carrera de obstáculos, el primer desafío es el desconocimiento. Muchas empresas temen no tener el know how para innovar, y la desinformación no hace más que alimentar ese miedo. Se trata de una visión limitada de la tecnología que no hace otra cosa más que paralizarnos. Aunque hoy existen soluciones accesibles, la percepción de que son costosas y complejas impera.



Resistencia al cambio, el enemigo

Si existe algo que caracteriza al ser humano es la resistencia al cambio. Nos gusta la comodidad, la rutina, lo conocido, nuestra "zona de confort". Lo nuevo, lo incierto y lo desconocido nos genera desconfianza y en ocasiones nos congela a tal punto que es imposible avanzar. Y esto, aunque se trata de un comportamiento natural, puede ser fatal para los negocios.

Los empresarios no tienen que convertirse en expertos tecnológicos pero sí deben estar dispuestos a aprender lo suficiente como para tomar decisiones. Para ello, la formación continua es esencial. Un empresario que se niega a actualizar sus conocimientos está dibujando su camino al fracaso.

¿No nos gusta la transparencia?

Otro temor, especialmente en países con fama de corruptos, es la transparencia que impone la tecnología. Esta saca a la luz errores y malas prácticas, lo que genera inseguridad. Sin embargo, superarlo es fundamental: quienes adoptan la transparencia no solo optimizan su eficiencia, también fortalecen su reputación.

Es muy importante entender que superar el miedo a la tecnología no depende solo de la inversión económica, sino de la disposición al cambio. La transformación digital no se trata sólo de incorporar nuevas herramientas, sino de renovar la mentalidad de nuestros colaboradores. Por ello, debemos estar dispuestos a confiar, delegar en quienes tienen el conocimiento y guiar el proceso con claridad.

Está el caso de los gemelos digitales, que nos permite simular escenarios a través de modelos y prever problemas antes de que ocurran. A pesar de sus beneficios, su adopción enfrenta desafíos. Muchos empresarios ni siquiera saben que existen ni cómo pueden aprovecharlos para mejorar su operación

Para que las empresas mexicanas saquen provecho de este tipo de tecnología, es fundamental ampliar el acceso a soluciones digitales, reducir costos y fomentar la educación. De lo contrario, la brecha tecnológica no sólo persistirá, sino que se hará cada vez más grande.

Aunque el camino no es fácil, el secreto, les diría, está en tener una mentalidad abierta y resiliente, y ejercer un liderazgo comprometido con el cambio. Los empresarios deben comprender que, igual que en una escalera eléctrica, lo único que necesitan para avanzar es dar el primer paso para después dejarse llevar por la corriente de la innovación.

