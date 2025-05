Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Liderar en 2025 exige mucho a nivel emocional. Se nos pide avanzar más rápido, hacer más con menos y guiar a nuestros equipos en medio de la incertidumbre, mientras manejamos desafíos personales en silencio.

Esto nos está pasando factura. Un estudio reciente reveló que el 40% de los líderes bajo estrés ha considerado dejar su puesto para proteger su bienestar. Eso no es solo agotamiento; es una señal urgente de que debemos replantear cómo nos presentamos, cómo procesamos la adversidad y cómo lideramos con resiliencia.

Yo he sentido esa presión en carne propia. Este año, una persona en la que confiaba dentro de mi empresa me mintió. Fue frustrante y desconcertante, y me hizo cuestionar mi propio juicio. Despedirla fue lo correcto, pero eso generó tensión dentro del equipo. Algunos integrantes comenzaron a dudar de sí mismos; otros se sintieron heridos o enojados. Como CEO, tuve que gestionar mis propias emociones y, al mismo tiempo, ayudar al equipo a recuperar el equilibrio.

Relacionado: El agotamiento no es una medalla de honor. Sigue estas 4 estrategias de bienestar mental para el éxito a largo plazo

Simultáneamente, estoy atravesando un divorcio, una experiencia profundamente personal que me ha obligado a mirar con honestidad quién soy y cómo contribuí a que las cosas no funcionaran. Liderar una empresa mientras se lidia con un corazón roto no es algo que se enseñe en la escuela de negocios. Me esfuerzo por no permitir que esto afecte mi trabajo, pero hay días más difíciles que otros, y ha habido ocasiones en las que he deseado quedarme en la cama en lugar de ir a la oficina.

A esto se suman los desafíos cotidianos de dirigir una empresa: complicaciones en la cadena de suministro, falta de recursos para ejecutar una estrategia ambiciosa y la responsabilidad constante de mantener motivado a mi equipo. Todo esto muestra lo real que puede ser esta carga emocional.

Y no soy la única. Un estudio reciente de Deloitte reveló que el 91% de los líderes del sector público y el 77% de los líderes del sector privado se sienten emocionalmente agotados. No es de extrañar que la resiliencia emocional se haya convertido en una de las habilidades de liderazgo más esenciales de nuestro tiempo.

¿La buena noticia? Que puede desarrollarse. Esto es lo que a mí me ha ayudado.

Relacionado: Sigue esta sencilla práctica para superar el miedo a la incertidumbre y el estrés diario

1. Reformula la historia que te estás contando

Cuando ocurre algo doloroso, nuestro cerebro crea historias para explicarlo, y esas historias suelen ser duras y falsas. Si eres como yo, probablemente te has dicho cosas como: "Debería haberlo visto venir", o "Soy un mal líder", o "No se puede confiar en nadie".

Después de que me mintieran, me encontré dándole vueltas al asunto, intentando entender qué había sucedido y por qué. Como suelo cuestionar mis pensamientos y buscar la manera de asumir mi responsabilidad cuando una relación falla, empecé a dudar de mi propia intuición. Pero logré interrumpir esa narrativa a mitad de camino y me pregunté: ¿Esto me está ayudando? No lo hacía. Así que reescribí mi historia: confío en mí misma, y de esta situación saldrán cosas buenas. Toma decisiones con firmeza y sigue adelante. En cuanto reformulé mi historia, fue más fácil actuar.

Adueñarte de tu historia no significa justificarte a ti ni a los demás. Significa elegir una versión de la verdad que impulse el crecimiento, en lugar de fomentar la duda.

Relacionado: 5 estrategias probadas para superar la duda de ti mismo y vencer el síndrome del impostor

2. Regúlate antes de reaccionar

El liderazgo requiere compostura. La autorregulación emocional es una de las habilidades más subestimadas, pero esenciales, en el liderazgo. Es la capacidad de reconocer lo que sientes, mantener la conciencia de cómo te está afectando y elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción impulsiva.

Cuando sufrimos una grave ruptura en la cadena de suministro a principios de este año, quise reaccionar de inmediato: arreglar, controlar, desahogarme. Fue un error doloroso, del que había mucho que aprender. Naturalmente, nuestros clientes estaban molestos y nuestro equipo de ventas, frustrado. Pero no reaccioné. Seguí mi mantra de "mantente serena, tranquila y centrada", porque he aprendido que la pausa es donde reside el poder.

Esto es lo que me funciona cuando estoy en medio de una situación de alta presión:

Respiro lento tres veces para centrarme.

Le pongo nombre a lo que siento. Solo decir "estoy abrumada y frustrada, pero voy a salir adelante" me ayuda a calmarme.

Retrocedo antes de actuar: hago preguntas, evalúo la situación y decido cómo quiero presentarme ante mi equipo en ese momento.

No puedes liderar bien a los demás si te dejas llevar por tus emociones. Recuerda: tú marcas el tono. Si pierdes la calma, los demás también lo harán, y perder la calma nunca mejora las cosas. La autorregulación es clave para construir equipos sanos y resilientes.

3. Acepta el cambio en lugar de resistirlo

El cambio es difícil. Pero resistirse a él lo es todavía más.

Cuando se hizo evidente que mi matrimonio estaba llegando a su fin, sentí miedo: miedo a lo desconocido, miedo a herir a otros y miedo a imaginar cómo sería mi vida sin mi esposo. Durante mucho tiempo me resistí, y cuando por fin acepté que todo había terminado, ambos pudimos tomar decisiones y seguir adelante. Fue devastador. Pero enfrentar el dolor, asumir mi responsabilidad y soltar la necesidad de que funcionara me ayudó a comenzar de nuevo con más claridad e intención.

El cambio nos invita a crecer. Nos reta a ser más sabios, más firmes y más honestos. Los mejores líderes no tienen éxito a pesar del cambio. Tienen éxito por cómo lo transitan.

Relacionado: 8 formas de aprovechar el poder del miedo para alcanzar el éxito personal

4. Enfrenta tu equipaje emocional — o él te enfrentará a ti

Si no procesas tu dolor, tu ira y tu frustración, esas emociones se apoderarán de ti, te des cuenta o no. Las emociones no resueltas no desaparecen por arte de magia; se infiltran en tu forma de liderar. Nublan tu juicio, te hacen perder la paciencia más fácilmente, deterioran la confianza y debilitan tu capacidad de conectar con los demás. Puedes pensar que estás compartimentando, pero tu equipo lo percibe en tu tono, en tus decisiones y en tu energía. Si no los enfrentas, los residuos emocionales se convierten en una barrera que te aleja del tipo de líder que aspiras ser.

Mi divorcio ha sido un espejo. He tenido que revisar patrones antiguos, enfrentar verdades difíciles, gestionar mis emociones (y levantarme de la cama incluso cuando no quiero) y hacer un trabajo interior profundo. Sin embargo, todo esto me ha convertido en una líder más presente y auténtica.

Sanar también es un acto de liderazgo. Y cuando sanas, haces espacio para la claridad, la compasión y la conexión. No temas mirar tu equipaje emocional de frente y resolverlo; liberarte de ese peso mental y emocional es profundamente transformador.

Relacionado: 5 maneras de comenzar a sanar después de un divorcio

5. Ve los contratiempos como una oportunidad para crecer

Todo revés encierra una lección, si estás dispuesto a enfrentarlo, reflexionar con honestidad y tomar acción. El crecimiento no ocurre evitando la incomodidad, sino cuando la enfrentas con curiosidad y valentía. Ese es el poder de una mentalidad de crecimiento —o lo que yo llamo una Mentalidad de propiedad: elegir aprender, adaptarte y levantarte, sin importar las circunstancias.

Un gran ejemplo es la icono de moda Vera Wang. No logró clasificar al equipo olímpico de patinaje artístico. Fue rechazada para el puesto de editora en jefe de Vogue. La mayoría de las personas se habrían rendido. Ella cambió de rumbo y construyó uno de los imperios de moda más reconocidos del mundo. Eso es resiliencia: usar el rechazo como redirección.

Para desarrollar una mentalidad de crecimiento:

Pregúntate: "¿Qué me está enseñando esto?". Todo desafío trae consigo una lección —si estás abierto a recibirla.

Reemplaza el juicio por curiosidad. El crecimiento comienza cuando dejas de castigarte y empiezas a hacerte mejores preguntas.

Toma acción, aunque sea un paso pequeño. La claridad y la confianza se construyen con movimiento, no con exceso de análisis.

Celebra el progreso, por mínimo que sea. Los pequeños logros son prueba de que estás avanzando —y el impulso se construye paso a paso.

Una reflexión final: deja ir y lidera hacia adelante

Soltar el dolor no significa fingir que no importó. Significa elegir que no te defina. La resiliencia no consiste en ser inquebrantable, sino en reconstruirte más fuerte que antes.

Hazte estas preguntas ahora:

¿Qué estoy cargando que me está pesando?

¿Qué necesito hacer para dejarlo ir?

¿Qué historia necesito reescribir, y cómo lo voy a hacer?

Mientras antes sueltes lo que te retiene, antes podrás avanzar como líder: plenamente alineado, plenamente presente y plenamente tú.

Relacionado: Sigue esta sencilla práctica para superar el miedo a la incertidumbre y el estrés diario