Durante años he colaborado con startups y empresas en crecimiento, y he observado que una tendencia que genera impacto duradero de manera constante es el uso estratégico de los retiros. En más de 20 años como reportero y productor en estaciones de televisión, y como editor y redactor para distintos sitios web, he participado activamente en retiros organizados por las organizaciones a las que he asesorado o en las que he trabajado. En estos encuentros, más allá de los temas laborales habituales, he recorrido senderos, practicado meditaciones en silencio y participado en grupos de lectura de libros metafísicos.

Después de asistir a varios retiros corporativos, puedo decir que son una excelente herramienta para el crecimiento. Aunque a veces parecen vacaciones disfrazadas de reuniones o seminarios, en realidad suelen actuar como pausas deliberadas que impulsan a la empresa hacia adelante. Además de fortalecer la cohesión del equipo, también ayudan a desbloquear nuevas capas de creatividad y claridad en la toma de decisiones.

Los retiros estratégicos se están convirtiendo en un elemento clave en las estrategias de líderes enfocados en el crecimiento, especialmente durante los meses de verano, cuando un cambio en el ritmo puede conducir a avances transformadores. Cada vez más fundadores comienzan a reconocer el valor de los retiros para startups y equipos. Aquí hay cinco razones por las que creo que todo fundador debería agendar uno.

1. Los retiros crean conexiones profundas y duraderas

He formado muchas conexiones valiosas en los retiros a los que he asistido. También he visto a fundadores, cofundadores y ejecutivos participar en retiros diseñados específicamente para personas en esos roles. Esas experiencias generaron nuevas relaciones, fortalecieron vínculos existentes e incluso derivaron en acuerdos de negocio más adelante.

Los altibajos son parte del camino emprendedor, y tu red de contactos es una base clave de apoyo. La mayoría de los emprendedores ha asistido a eventos de networking entre semana que duran una o dos horas y que rara vez generan conexiones realmente útiles para construir una red sólida. A diferencia de este tipo de networking más superficial, los retiros ofrecen una experiencia inmersiva que fomenta lazos más fuertes entre los participantes, ayudando a construir una red de apoyo confiable en momentos difíciles, cuando más se necesita acompañamiento y guía.

Estas conexiones no se limitan a los fundadores. Los miembros del equipo que asisten a un retiro también suelen desarrollar relaciones laborales más sólidas, pues la programación de los retiros brinda un espacio para conversaciones abiertas e interacciones genuinas. Las actividades agradables y un entorno relajado ayudan a romper barreras y permiten a los empleados establecer vínculos honestos y profundos que rara vez se generan en eventos de networking convencionales.

2. Eliminan distracciones y mejoran la toma de decisiones

Uno de los beneficios más subestimados de los retiros es la claridad que surge al estar plenamente presente. Ofrecen una oportunidad poco común para pensar sin interrupciones, lejos del ruido constante de notificaciones, reuniones y urgencias operativas. Para los fundadores, esto significa contar con el espacio necesario para mantener conversaciones más profundas y deliberadas sobre el rumbo del negocio, sin las distracciones digitales habituales ni el desorden mental diario.

He notado un patrón claro: mi creatividad mejora cuando me desconecto del caos cotidiano. Y esto se debe, en parte, a que estoy fuera de la rutina y completamente inmerso en los talleres, las discusiones grupales o incluso las actividades al aire libre que se llevan a cabo en un retiro.

Estos periodos de aislamiento brindan tanto a fundadores como a empleados un reinicio mental que les permite involucrarse en discusiones estratégicas más profundas, dinámicas grupales o incluso hackatones, sin tanta presión. Las actividades generan experiencias inspiradoras que los equipos comparten y atesoran.

Por eso tiene todo el sentido del mundo que fundadores como Bill Gates realicen retiros de dos semanas (a los que él llama Think Weeks) para desconectarse del trabajo y obtener nuevas perspectivas.

3. Los retiros fomentan el intercambio de conocimientos y la resolución de problemas

Lo que distingue a los retiros de las conferencias tradicionales o los cursos en línea es su enfoque en el aprendizaje práctico y en tiempo real. Los talleres y discusiones en estos espacios suelen estar dirigidos por operadores experimentados, inversionistas y expertos en su campo que han estado en la trinchera. Hablan desde la experiencia, no desde la teoría. Por eso, los consejos que se comparten suelen ser específicos, probados y de aplicación inmediata.

Todavía más valioso es el conocimiento que se comparte entre fundadores. Como cada participante llega con desafíos y habilidades distintas, se genera de forma natural un entorno de intercambio. Puedes escuchar cómo alguien enfrentó el fracaso de un lanzamiento, reestructuró su equipo o replanteó su estrategia de precios, y con la misma naturalidad compartirás tú también tu propio enfoque.

Este tipo de aprendizaje impulsa a los fundadores a pensar con mayor claridad, adaptarse más rápido y liderar con más seguridad. Por eso, los retiros son uno de los mejores espacios para obtener ideas realistas sobre liderazgo y crecimiento basado en producto.

4. Mejoran la salud mental y estimulan la creatividad

En mi experiencia, los retiros con fundadores han demostrado una y otra vez lo poderoso que puede ser alejarse del ritmo diario. Para muchos de nosotros, el cambio constante de contexto y el ritmo implacable de construir algo desde cero dejan poco espacio para la claridad mental o el pensamiento creativo. Pero cuando te alejas de forma intencional, aunque sea por poco tiempo, creas un espacio para reflexionar, recargar energías y reconectarte contigo mismo.

Muchos fundadores con los que he hablado coinciden en esto: el simple hecho de desacelerar, rodeados de personas afines, genera un reinicio mental difícil de lograr en otros entornos.

Otro punto importante es que los retiros te dan la oportunidad de descansar sin tener que pensar en los problemas urgentes. Los talleres dirigidos por expertos y las charlas de invitados pueden despertar nuevas ideas o ayudarte a replantear desafíos persistentes. Al finalizar el retiro, vuelves renovado, con una visión estratégica más clara y con la creatividad recargada. Regresas a los problemas de siempre, pero ahora con más posibilidades de resolverlos.

5. Los retiros te ayudan a encontrar mentorías duraderas y apoyo

Algunas de las relaciones profesionales más valiosas que he construido no comenzaron en una sala de juntas ni en LinkedIn. Comenzaron en retiros. Hay algo especialmente poderoso en las conexiones que se forman fuera de tu entorno laboral habitual. Muchas veces son colegas con intereses similares que entienden el esfuerzo que implica construir algo desde cero.

Los retiros crean un ambiente ideal para que estas relaciones se formen de manera natural. Las conversaciones suelen ser menos formales y más honestas, transparentes y auténticas, porque hay mucha menos presión para vender o hacer networking. Ya sea un fundador que está unos pasos adelante de ti o un inversionista que ofrece consejos fuera de registro, esas conexiones suelen evolucionar en mentorías duraderas. Alguien que conozcas en un retiro puede convertirse en un referente a largo plazo que contribuye directamente a la sostenibilidad y crecimiento.

¿Deberías seguir organizando más retiros?

La respuesta corta es sí. Más allá de las relaciones duraderas que se forman, estas experiencias compartidas desbloquean nuevas oportunidades, desafían el pensamiento estancado y brindan el apoyo necesario para enfrentar decisiones complejas.

Desde la perspectiva de un inversionista, apoyar retiros es una estrategia inteligente. Construye relaciones más sólidas con los fundadores, genera mayor confianza y crea un ecosistema más conectado donde el valor va más allá del capital.

Así que sí, los fundadores deberían seguir planificando retiros, no como un lujo, sino como una pausa estratégica que impulsa la claridad, la creatividad y la conexión cuando más importa.